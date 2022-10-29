Dünya İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani ABD ve Kanadanın yaptırımlarını kınadı
ORTADOĞU

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani ABD ve Kanada'nın yaptırımlarını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İslam Cumhuriyeti'nin ABD ve Kanada'nın İranlılara uyguladığı yeni yaptırımlara yanıt olarak misilleme tedbirleri alacağı konusunda uyardı.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ABD ve Kanadanın yaptırımlarını kınadı
Nasır Kenani

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kenani yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu tür yaptırımlara tepki göstermek için ilgili düzenlemeler temelinde gerekli adımları atacağını; bu nedenle, bazı Amerikalı ve Kanadalı kişi ve kuruluşlara, terörist gruplara destekleri, şiddet ve nefreti teşvik etmeleri, ayrıca isyanlar ve İran ulusuna karşı insan hakları ihlalleri nedeniyle yakında yaptırımlar uygulanacaktır.

IRNA'ya göre geçtiğimiz haftalarda Kanada ve ABD, insan haklarını destekleme bahanesiyle bazı İranlı kuruluşlara ve bireylere yeni yaptırımlar uyguladı.

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