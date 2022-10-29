İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani ABD ve Kanada'nın yaptırımlarını kınadı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kenani yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu tür yaptırımlara tepki göstermek için ilgili düzenlemeler temelinde gerekli adımları atacağını; bu nedenle, bazı Amerikalı ve Kanadalı kişi ve kuruluşlara, terörist gruplara destekleri, şiddet ve nefreti teşvik etmeleri, ayrıca isyanlar ve İran ulusuna karşı insan hakları ihlalleri nedeniyle yakında yaptırımlar uygulanacaktır.

IRNA'ya göre geçtiğimiz haftalarda Kanada ve ABD, insan haklarını destekleme bahanesiyle bazı İranlı kuruluşlara ve bireylere yeni yaptırımlar uyguladı.

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