İran iki ürünün ihracatını yasakladı

13:0727/04/2026, Pazartesi
Foto: Arşiv.
İran’ın çelik levha ve sac ihracatını 30 Haziran’a kadar yasakladığı bildirildi. Devlet televizyonu, kararın ABD ve İsrail saldırılarında hasar gören İsfahan’daki Mübarek Çelik Fabrikası’ndaki üretim durdurma sürecinin ardından alındığını aktardı.

İran devlet televizyonu, konuya ilişkin haberinde, Tahran yönetiminin çelik levha ve sac ihracatını 30 Haziran'a kadar yasakladığı aktarıldı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde en büyük çelik üreten sanayi komplekslerinden biri olduğu belirtilen İran’ın İsfahan eyaletindeki Mübarek Çelik Fabrikası, ABD ve İsrail tarafından iki kez hedef alınmış ve tesiste ciddi hasar meydana gelmişti.​​​​​​​

Saldırıların ardından Mübarek Çelik Fabrikası yönetimi, ikinci bir duyuruya kadar üretimin durdurulduğunu açıklamıştı.



