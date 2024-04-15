İran ilk kez kendi topraklarından İsrail’i vurdu: 320 füze 1 yaralı

1 Nisan’da Şam’daki İran Büyükelçiliği'ni 1 füzeyle vurarak 2'si üst düzey general olmak üzere 11 kişiyi öldüren İsrail’e önceki gece misilleme yapan İran, İsrail topraklarına fırlattığı 320 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile 1 kişiyi yaraladı. İran, “Gerçek Vaat” adını verdiği adını verdiği operasyon ile, önceki gece tarihinde ilk kez İsrail'e saldırdı. İran, 170’i insansız hava aracı (İHA), 30’u seyir füzesi, 120’si balistik füze olmak üzere 320 mühimmat fırlattı. Tahran yönetimi saldırı öncesi ABD ve Rusya’yı bilgilendirdiklerini, komşu ülkelere ise 72 saat önce gerekli istihbaratı paylaştığını duyurdu. İran’ın saldırıyı, yüksek hızlı ve hava savunma sistemlerinin engellemekte zorlandığı hipersonik balistik füzeler yerine, İsrail’e ulaşması saatler süren İHA’larla gerçekleştirmesi sosyal medyada alay konusu oldu.





6 SAATTE ULAŞTILAR!

İran’dan fırlatılan, kamikaze İHA’lar 6 ila 9 saatte İsrail’e ulaşırken, bölgeye konuşlu hava savunma sistemleri, füze ve İHA’ların yüzde 99’unu etkisiz hale getirdi. Füze ve İHA’lardan bir kısmı Ürdün semalarında, bir kısmı Irak’ın Erbil kentindeki ABD üssüne yakın noktalarda, bir kısmı da Suriye hava sahasında İsrail’e ulaşmadan imha edildi.





1 KİŞİ YARALANDI

1800 km mesafeden fırlatılan füze ve İHA’lar saat 02.00 sularında İsrail hava sahasına giriş yaptı. Saldırının ardından açıklama yapan Tel Aviv, saldırılarda 7 yaşındaki bir kız çocuğunun İsrail'in attığı önleme füzesi kaynaklı şarapnelden ağır yaralandığı bildirildi. İHA ve füzelerin büyük kısmının imha edildiğini dile getiren İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, saldırılarda İsrail'in güneyindeki Necef askeri üssünün alt yapısında "hafif" hasar oluştuğunu ancak can kaybı yaşanmadığını kaydetti.





BATI’DAN TAM DESTEK

İsrailli yetkililer, İran’ın gece boyunca İsrail’e fırlattığı İHA’ların ABD, İngiltere ve Ürdün’ün yardımıyla önlendiğini açıkladı. Beyaz Saray üzerinden açıkalama yapan Biden, geçtiğimiz hafta boyunca bölgeye taşınan savunma sistemleri ve uçaklar sayesinde İsrail’e ateşlenen neredeyse tüm İHA’ların ve füzelerin imha edildiğini dile getirdi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki üslerden kalkan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri savaş uçakları ve yakıt ikmal uçakları İsrail’i korumak için gece boyu havadaydı. Füzeler Irak ve Suriye üzerinden engellenirken, Batı’nın İsrail için seferber olması dikkat çekti.





SALDIRININ BİTTİĞİNİ DE İLAN ETTİ

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hollanda ve Belçika Dışişleri Bakanları ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Saldırı öncesi ABD’ye konu hakkında gerekli uyarıları yaptık” dedi. Saldırı emrini veren İran dini lideri Ali Hamaney ise “Siyonist rejim ektiğini biçecek” dedi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran’ın İsrail’e düzenlediği “Ya Resulullah” kod adlı “Gerçek Vaad” operasyonunun ardından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in İran’a herhangi bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda “daha güçlü karşılık vereceklerini” söyledi.





NETANYAHU VE BIDEN’DAN ZAFER DEMEÇLERİ

İran’ın zayıf saldırısı sonrası İsrail ve ABD zafer demeçleri verdi. İran'ın saldırısına yönelik paylaşımda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Engelledik. Püskürttük. Birlikte kazacağız" dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, orduya ve İsrail’in müttefiklerine teşekkür etti. Herzog, ABD ve Biden liderliğinde İsrail’e destek olan ülkelere de seslenerek "minnettarım" dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın “İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz” derken, “ABD, İsrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir" ifadelerini kullandı.





CEVAP VERECEĞİZ TEHDİDİ

New York Times, İsrail’in 48 saat içerisinde saldırıya cevap vereceğini yazdı. ABD basınına göre ise ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile saldırı sonrası bir görüşme gerçekleştirerek İsrail’in olası karşı saldırısını desteklemediklerini duyurdu. Saldırı sonrası İsrail Savaş kabinesi 2 kez toplandı. 2. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, "Doğru zamanda bedelini ödeteceğiz" dedi. Gantz, "Bölgesel koalisyon kuracağız. İran'a bizim için doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğiz" açıklamasında bulundu. İsrail'in en büyük gazetelerinden Jerusalem Post ise Tel Aviv'in İran'a yönelik olası bir saldırısının adeta senaryosunu yazdı. Gazete, 'İran'ın nükleer üslerini vurmaya karar verirsek ne olur' sorusunu sorduğu haberinde bu saldırıların zaten yıllardır planlandığını da hatırlattı. F-35'lerin radarda gözükmemesi nedeniyle böylesine bir saldırının aslında İran'a karşı kolayca yapılabileceğini öne süren Jerusalem Post, savaş jetlerini Suriye'nin kuzeyi, Irak ve Basra Körfezi üzerinden İran'ı hedef alabileceğini belirtti.





FATURA 1 MİLYAR DOLAR

İsrail medyasından Yedioth Ahronoth gazetesi, İran’ın füze saldırısının İsrail’e 1,35 milyar dolara mal olduğunu açıkladı. Gazeteye konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı'nın eski mali danışmanı Tuğgeneral Ram Aminach, “Dün gece savunma maliyetinin 4-5 milyar şekel (1,08-1,35 milyar dolar) arasında olduğu tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.





ELEKTRiK TELiNE TAKILAN SALDIRI

İran'ın gece saatlerinde başlattığı saldırıda bazı füzeler İsrail yerine Irak'a düştü. Söz konusu füzelerin fotoğrafları da ortaya çıkarken bir kamikaze İHA’nın da elektrik tellerine takılması dünya medyasında alay konusu oldu. İran füzelerinden biri ise Ölü Deniz'e düştü. İran merkezli Mehr News’ün haberine göre, Şahid-136 ve Şahid-131’in yanı sıra Hürremşehr-4 uzun menzilli füzesi kullanıldı.





HAVA SAHALARI AÇILDI

Irak, Ürdün ve Lübnan, İran-İsrail geriliminin ardından hava sahalarını yeniden açtı. İsrail de 7 saat kapalı kalan hava sahasının sivil havacılık trafiğine yeniden açıldığını duyurdu.





İki tarafın da işine yaradı

İran, Suriye’de konsolosluğunu vuran İsrail’e yüzlerce füze ve dronla saldırarak misillemede bulundu. Sınır komşusu olmayan iki ülke arasında Orta Doğu’da sahada yaşanan vekalet savaşı yerini doğrudan saldırıya bırakmış oldu. Konuyu değerlendiren uzmanlar, söz konusu saldırının iki tarafın da işine yaradığını vurguladı. Uzmanlar, İran’ın karşı saldırı ile birlikte iç siyasetinde itibarını koruduğunu söyledi. İsrail için de durumun olumlu sonuçları olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Gazze’ye yönelik 7 Ekim’den bu yana yaptığı saldırılar nedeniyle son dönemde birçok ülkeden tepki alan İsrail’in İran’ın yaptığı bu saldırı ile yeniden destek bulduğunu söyledi. Öte yandan İsrail’in iç siyasette de güven tazelediğini belirten uzmanlar, mevcut hükümete yönelik istifa çağrılarının yoğun olduğu son günlerde İran’ın saldırısı sonrası çağrıların şimdilik kesildiğini ve Netanyahu’nun kendini güvence altına aldığı tespitinde bulundu. Diğer yandan uzmanlar İran’ın direkt olarak İsrail’e saldırmasının Orta Doğu’da uzun vadede olumsuz etkilerinin görülebileceğini söyledi.



