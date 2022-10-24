Dünya İran İsrail için çalıştığı iddia edilen 10 ajanı tutukladı
ORTADOĞU

İran İsrail için çalıştığı iddia edilen 10 ajanı tutukladı

Fars haber ajansı, bir İsrail istihbarat teşkilatına atıfta bulunarak, İran'da tutuklanan 10 kişinin Mossad yetkilileriyle doğrudan görüntülü iletişim içinde olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Reuters
​İran İsrail için çalıştığı iddia edilen 10 ajanı tutukladı
Arşiv.

İran, Batı Azerbaycan eyaletinde İsrail için çalışan 10 ajanı tutukladı. Bir İsrail istihbarat teşkilatına atıfta bulunarak, bu kişilerin Mossad memurlarıyla doğrudan görüntülü iletişimde oldukları biliniyor.

İran ve İsrail uzun zamandır düşman

İsrail, İran'ı kendisine yönelik militan saldırıları desteklemekle suçlarken, İran, İsrail'in İranlı yetkililerin bir dizi cinayetini gerçekleştirdiğini söylüyor.

İsrail bu tür eylemlere ilişkin haberleri ne onaylıyor ne de yalanlıyor.

Güvenlik aygıtına bağlı kişilerin arabalarını ve evlerini ateşe verdiler ve Mossad ajanlarına gönderdikleri fotoğrafları çekmek için para aldılar.

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