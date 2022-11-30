Dünya İran İsrail istihbaratıyla iş birliği suçlamasıyla dört kişiyi idama mahkum etti
ORTADOĞU

İran 'İsrail istihbaratıyla iş birliği' suçlamasıyla dört kişiyi idama mahkum etti

İran'da "İsrail istihbarat teşkilatıyla iş birliği ve adam kaçırma" iddiasıyla 4 kişi idama mahkum edilirken, 3 kişi de 5 ile 10 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

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Haber Merkezi AA
İran İsrail istihbaratıyla iş birliği suçlamasıyla dört kişiyi idama mahkum etti
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İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, "İsrail istihbaratıyla iş birliği" gerekçesiyle yargılanan 7 kişi hakkında nihai karar verildi.

İsrail istihbarat görevlilerinin güdümünde hareket ettikleri iddia edilen sanıkların "para karşılığında kamu düzenini bozmaya çalıştıkları ve eylemleri karşılığında ülke dışından kripto paralarla ödeme aldıkları" ifade edildi.

"İsrail ile istihbarat iş birliği ve adam kaçırma"

Karara göre, yargılanan 7 kişiden Hüseyin Urduhanzade, Şahin İmani Muhammedabad, Milad Eşrefi Atbatan ve Menuçehr Şehbendi Bocendi isimli 4 sanık, "İsrail ile istihbarat iş birliği ve adam kaçırma" suçlarından idama mahkum edildi.

Kimlikleri belirtilmeyen diğer 3 sanık ise "ülke güvenliğine karşı suç işlemek, adam kaçırmaya yardım etmek ve yasa dışı silah bulundurmak" gibi suçlardan 5 ila 10 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

Haberde, söz konusu kişilerin haziran ayında tutuklandıkları belirtildi.

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