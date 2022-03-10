İran lideri Hamaney’in en yakınındaki isim İsrail ajanı çıktı

En az İsrail casusu Eli Cohen’in yaptıkları kadar konuşulacak bir ajanlık hikayesi daha gündemde. Gündeme Dair Her Şey’in aktardığı habere göre, İsrail karşıtı ve İngiliz Müslüman olarak kendisini tanıtan ve İran’ın dini lideri Hamaney’in en yakınına kadar girmeyi başaran Catherine Shakdam İsrail ajanı çıktı.

GERÇEK KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Shakdam’ın gerçek kimliği, bizzat kendisi tarafından açıklandı. İran'dan ayrılmasından sonra Times of Israel’de aslında kim olduğunu söyledi. “İsrail'in yok edilmesi çağrıları arasında ‘canavarın karnına’ doğru yürüdüm” dedi.

DEVLET MEDYASINDA YAZDI

Shakdam, İran devlet kanalı PressTV ve diğer İran devlet medyasında düzenli olarak yazılar yazıyordu. Hamaney'in internet sitesinde de bulunan yazıları, bu gelişme sonrası arşivden silindi.

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İRANLI BAKANLARLA YAKINDI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de, aday olduğu dönemde Shakdam'a özel bir röportaj vermişti.

Shakdam, yıllarca İran hükümetlerindeki birçok bakanla yakın ilişkide bulunmuştu.

Catherine’nin, Hamaney'in internet sitesinde 2016'da yayımlanan bir makalede “Yemen'in Direnişi İmam Hüseyin'in mirasıdır” dediği sözleri de bulunuyor.