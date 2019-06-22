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Dünya İran medyası Tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var
ORTADOĞU

İran medyası: Tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var

İran medyasında, Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da iki tankere yönelik saldırının, Suudi Arabistan'ın desteğiyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

Haber Merkezi AA
ABD ve Suudi Arabistan, tanker saldırısıyla ilgili İran'ı suçladı.
ABD ve Suudi Arabistan, tanker saldırısıyla ilgili İran'ı suçladı.

Tahran'dan yayın yapan "İran Front Page Media Group" adlı yayın kuruluşu, "Suudi Arabistan ile İran'ın terörist kabul ettiği Halkın Mücahitleri Örgütü'nün (HMÖ), tanker saldırılarının arkasında olduğunu gösteren" bir ses kaydı yayımladı.

Yayımlanan 38 saniyelik ses kaydında, örgütün siber operasyonlarından sorumlu Şehram Fahte olduğu öne sürülen kişinin, ABD'de yaşayan örgüt üyesi Dayiu'l İslam olduğu söylenen bir kişiyle konuşmasında, "Geçen haftaki patlamalarda rejimi suçlamak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Suudi Arabistan, ne yapıldığını ve olayın muhtemel sonuçları için (HMÖ lideri) Meryem Recevi kardeşimizin ofisini aradı." ifadelerini kullandı.

Buna yanıt veren örgüt üyesi Dayiu'l İslam olduğu iddia edilen kişi de olayın çeşitli boyutlarda sonuçları olabileceğini belirterek "Mesele (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'ne gidebilir hatta askeri bir müdahaleye yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Umman Körfezi'nde 2 tankere yönelik saldırı

Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat, İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Seko Hiroşige, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin, Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu. Tankerlerden birinin Japonya, diğerinin Norveç'e ait olduğu belirtilmişti.

Saldırılar, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiği sırada yapılmıştı.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

"Patlamamış mayın toplandı iddiası"

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı da İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerlerden birinden, patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

  • Saldırıların Abe'nin İran ile diplomasi girişimlerini hedef aldığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise tanker saldırılarıyla ilgili B Takımı olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i işaret etmişti.
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