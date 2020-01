İran saldırısı sonrası Trump ilk kez açıklama yaptı: Biz barış isteyen herkesle çalışmaya hazırız

İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el Esed üssü ile Erbil üslerine yönelik füze saldırıları üzerine Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Trump, İran'a yeni yaptırımlar getireceklerini ancak konuşmaya açık olduklarını belirtti.

Trump, sözlerine, "Ben ABD Başkanı olduğum sürece İran'ın nükleer silah elde etmesine asla müsaade edilmeyecek." ifadeleri ile başladı.

Trump, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine karşılık Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere düzenlediği saldırıya ilişkin, "Amerikan halkı müteşekkir ve mutlu olsun, herhangi bir Amerikan askeri dünkü İran rejiminin saldırısında ölmedi. Herhangi bir zayiatımız yok. Askerlerimizi iyi durumda. Sadece askeri üslerimizde küçük hasarlar var." diye konuştu.

Amerikan kuvvetlerinin tüm tedbirleri aldığını anlatan Trump, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." değerlendirmesini yaptı.

#CANLI İran'ın, Irak'taki ABD üslerine saldırısı sonrası Trump, ilk kez kameraların karşısında https://t.co/bdrewBun6L

— Yeni Şafak (@yenisafak) January 8, 2020





Erken uyarı sistemi devredeydi

Erken uyarı sistemi sayesinde herhangi bir askeri zayiatın olmasını önlediklerini vurgulayan Trump, "40 yıldır uluslar İran'ın Orta Doğu'da ve ötesindeki yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarına katlandı ama artık o günler geride kaldı. İran dünyada teröre destek veren ülkelerin başında gelir ve nükleer silah faaliyetleri medeni dünyayı tehdit ediyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

REKLAM

OYNAT 04:18 İranlı general Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Trump'ın emriyle Bağdat'ta öldürülmesi bölgede henüz ilan edilmeyen bir savaşa kapı araladı. İlkokul mezunu bir inşaat işçiliğinden İran'ın en kritik askeri makamına ulaşan Kasım Süleymani kim ve neden bu kadar önemli? İran'ın Ortadoğu'daki gizli kolu Kasım Süleymani'yi anlattık: BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Geçen hafta kendisinin talimatıyla "acımasız" ve "dünyanın en katı teröristlerinden biri" olarak tanımladığı Süleymani'nin ABD ordusu tarafından öldürüldüğünü kaydeden Trump, Süleymani'nin geçen haftalarda ABD askerlerine yönelik saldırı ile ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik protestoların talimatını verdiğini ve ülkesine yönelik saldırı hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

Trump, "Süleymani'nin ortadan kaldırılması ile teröristler de gereken mesajı aldı. Hayatınıza kıymet veriyorsanız, Amerikan vatandaşlarını tehdit etmeyeceksiniz." dedi.

Yeni ekonomik yaptırımlar getireceğiz

ABD'nin İran saldırısına karşılık vermeyi değerlendirdiklerini belirten Trump, "İran'ın saldırganlığına karşılık vermek üzere seçeneklerimizi değerlendirirken derhal İran rejimine yönelik cezalandırıcı ekonomik yaptırımlar getireceğiz. Bu ağır yaptırımlar İran davranışlarını değiştirene kadar yürürlükte kalacak." ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırganlığının önceki ABD yönetiminin İran'la nükleer konusunda anlaşmaya varmasından sonra arttığını öne süren Trump, Barack Obama yönetiminin yaptırımları gevşetme kapsamında İran'ın milyarlarca dolar fonunun serbest bıraktığını, buna karşılık İran'ın ise teşekkür etmek yerine "Amerika'ya ölüm" sloganları attığını söyledi.

Trump, "Dün bize ve müttefiklerimize atılan füzeler önceki yönetimin serbest bıraktığı fonlarla satın alındı." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin'e "İran" çağrısı

İran'la nükleer konusunda imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) anlaşmasının yakında biteceğini ve İran'ın hızlı bir şekilde nükleer faaliyetlere başlayacağını vurgulayan Trump, "İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin'in şu gerçeği görmelerinin zamanı geldi. İran anlaşmasının kalıntılarından çekilmeleri gerekir. Dünyayı daha huzurlu ve güvenli bir yer haline getirecek yeni bir anlaşma için birlikte çalışmalıyız." diye konuştu.

REKLAM

NATO'ya Orta Doğu için atıf yaptı

İran'a karşı dünyanın bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Bugün NATO'ya Orta Doğu'daki süreçlere daha çok müdahil olmasını talep edeceğim." ifadesini kullandı.

Barış mesajı

ABD Başkanı Trump, sözlerinin sonunda İran'a şu çağrıda bulundu:

"İran halkına ve İran liderlerine: Sizin iyi bir geleceğinizin, hak ettiğiniz ve dünyadaki uluslarla uyumlu bir geleceğinizin olmasını istiyoruz. ABD barış isteyen herkesle barışı kucaklamaya hazır."

"Her şey yolunda"

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump ise olayın ardından yaklaşık 3 saat sonra ilk açıklmasını sosyal medya hesabında yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her şey yolunda. İran’dan Irak’taki iki üsse füze atıldı. Can kaybı ve zarar tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyanın, açık ara en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz. Yarın sabah açıklama yapacağım”

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 Ocak 2020





Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

REKLAM