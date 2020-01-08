Dünya İran saldırısı sonrası Trump ilk kez açıklama yaptı Biz barış isteyen herkesle çalışmaya hazırız
AMERİKA

İran saldırısı sonrası Trump ilk kez açıklama yaptı: Biz barış isteyen herkesle çalışmaya hazırız

ABD Başkanı Trump, Irak'taki ABD üsselerine yönelik İran'ın saldırısından sonra ilk basın toplantısını düzenledi. Trump, dün gece İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı. İran'ın liderlerine seslenen Trump"Sizin de hakkettiğiniz büyük bir geleceğe sahip olmanızı istiyoruz biz barış isteyen herkesle çalışmaya hazırız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el Esed üssü ile Erbil üslerine yönelik füze saldırıları üzerine Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Trump, İran'a yeni yaptırımlar getireceklerini ancak konuşmaya açık olduklarını belirtti.

Trump, sözlerine, "Ben ABD Başkanı olduğum sürece İran'ın nükleer silah elde etmesine asla müsaade edilmeyecek." ifadeleri ile başladı.

Trump, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine karşılık Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere düzenlediği saldırıya ilişkin, "Amerikan halkı müteşekkir ve mutlu olsun, herhangi bir Amerikan askeri dünkü İran rejiminin saldırısında ölmedi. Herhangi bir zayiatımız yok. Askerlerimizi iyi durumda. Sadece askeri üslerimizde küçük hasarlar var." diye konuştu.

Amerikan kuvvetlerinin tüm tedbirleri aldığını anlatan Trump, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." değerlendirmesini yaptı.


Erken uyarı sistemi devredeydi

Erken uyarı sistemi sayesinde herhangi bir askeri zayiatın olmasını önlediklerini vurgulayan Trump, "40 yıldır uluslar İran'ın Orta Doğu'da ve ötesindeki yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarına katlandı ama artık o günler geride kaldı. İran dünyada teröre destek veren ülkelerin başında gelir ve nükleer silah faaliyetleri medeni dünyayı tehdit ediyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
OYNAT 04:18
İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Trump'ın emriyle Bağdat'ta öldürülmesi bölgede henüz ilan edilmeyen bir savaşa kapı araladı. İlkokul mezunu bir inşaat işçiliğinden İran'ın en kritik askeri makamına ulaşan Kasım Süleymani kim ve neden bu kadar önemli? İran'ın Ortadoğu'daki gizli kolu Kasım Süleymani'yi anlattık:


Geçen hafta kendisinin talimatıyla "acımasız" ve "dünyanın en katı teröristlerinden biri" olarak tanımladığı Süleymani'nin ABD ordusu tarafından öldürüldüğünü kaydeden Trump, Süleymani'nin geçen haftalarda ABD askerlerine yönelik saldırı ile ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik protestoların talimatını verdiğini ve ülkesine yönelik saldırı hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

Trump, "Süleymani'nin ortadan kaldırılması ile teröristler de gereken mesajı aldı. Hayatınıza kıymet veriyorsanız, Amerikan vatandaşlarını tehdit etmeyeceksiniz." dedi.

Yeni ekonomik yaptırımlar getireceğiz

ABD'nin İran saldırısına karşılık vermeyi değerlendirdiklerini belirten Trump, "İran'ın saldırganlığına karşılık vermek üzere seçeneklerimizi değerlendirirken derhal İran rejimine yönelik cezalandırıcı ekonomik yaptırımlar getireceğiz. Bu ağır yaptırımlar İran davranışlarını değiştirene kadar yürürlükte kalacak." ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırganlığının önceki ABD yönetiminin İran'la nükleer konusunda anlaşmaya varmasından sonra arttığını öne süren Trump, Barack Obama yönetiminin yaptırımları gevşetme kapsamında İran'ın milyarlarca dolar fonunun serbest bıraktığını, buna karşılık İran'ın ise teşekkür etmek yerine "Amerika'ya ölüm" sloganları attığını söyledi.

Trump, "Dün bize ve müttefiklerimize atılan füzeler önceki yönetimin serbest bıraktığı fonlarla satın alındı." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin'e "İran" çağrısı

İran'la nükleer konusunda imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) anlaşmasının yakında biteceğini ve İran'ın hızlı bir şekilde nükleer faaliyetlere başlayacağını vurgulayan Trump, "İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin'in şu gerçeği görmelerinin zamanı geldi. İran anlaşmasının kalıntılarından çekilmeleri gerekir. Dünyayı daha huzurlu ve güvenli bir yer haline getirecek yeni bir anlaşma için birlikte çalışmalıyız." diye konuştu.

NATO'ya Orta Doğu için atıf yaptı

İran'a karşı dünyanın bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Bugün NATO'ya Orta Doğu'daki süreçlere daha çok müdahil olmasını talep edeceğim." ifadesini kullandı.

Barış mesajı

  • ABD Başkanı Trump, sözlerinin sonunda İran'a şu çağrıda bulundu:
  • "İran halkına ve İran liderlerine: Sizin iyi bir geleceğinizin, hak ettiğiniz ve dünyadaki uluslarla uyumlu bir geleceğinizin olmasını istiyoruz. ABD barış isteyen herkesle barışı kucaklamaya hazır."

"Her şey yolunda"

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump ise olayın ardından yaklaşık 3 saat sonra ilk açıklmasını sosyal medya hesabında yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her şey yolunda. İran’dan Irak’taki iki üsse füze atıldı. Can kaybı ve zarar tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyanın, açık ara en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz. Yarın sabah açıklama yapacağım”

İran Irak'taki ABD üslerini vurdu
OYNAT
İran Irak'taki ABD üslerini vurdu
ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Ortadoğu'da ikinci bir tarihi gece yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Erbil ve Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurdu.


Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Irak'ta gergin gece: ABD üslerine füze saldırıları gerçekleşti
DÜNYA
Irak'ta gergin gece: ABD üslerine füze saldırıları gerçekleşti
4 askerimiz şehit oldu

4 askerimiz şehit oldu

​Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber geldi.
Barış mesajı

Barış mesajı

Saldırı sonrası Trump'tan ilk açıklama.
Ortak tavır

Ortak tavır

Erdoğan ve Putin'den 3 kritik konuda yazılı açıklama.
Libya için <br>ateşkes çağrısı

Libya için
ateşkes çağrısı

Erdoğan ve Putin 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılmasını istedi.
TürkAkım'da <br>vanalar açıldı

TürkAkım'da
vanalar açıldı

Rus doğalgazı iki ülke üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor.
TOGG'dan yeni video

TOGG'dan yeni video

Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesi Cuma günü paylaşılacak.

Cesetler yan yana

Cesetler yan yana

​İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti.

Misilleme sonrası<br>ne olacak?

Misilleme sonrası
ne olacak?

İran'ın saldırısının ardından gözler Beyaz Saray'da.
İkinci kez görüştüler

İkinci kez görüştüler

Erdoğan ile Putin'in ilk görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.
Suikast timi yola çıktı

Suikast timi yola çıktı

Artan gerilim sonrası ​ABD Ortadoğu'ya suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı'nı gönderdi.
Eski Nissan CEO'su böyle kaçmış

Eski Nissan CEO'su böyle kaçmış

Hava delikleri açılan bir müzik kutusunun içinde gelmiş.
PKK'ya Kandil'de çok ağır darbe

PKK'ya Kandil'de çok ağır darbe

Kadın yapılanmasının iki numaralı yöneticisi etkisiz hale getirildi.
Dünya ayakta

Dünya ayakta

​Hava yolu şirketleri İran'dan geçen güzergahlarını değiştiriyor.
Ev alacaklara <br>güzel haber

Ev alacaklara
güzel haber

​Ziraat Katılım konut alacaklar için finansman oranını düşürdü.
Hac kurası<br>yarın çekiliyor

Hac kurası
yarın çekiliyor

Türkiye'den bu yıl 83 bin 430 kişi hacca gidecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.