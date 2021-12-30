İran: Sekizinci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi

Görüşmelerde yaptırımların kaldırılması konusunun ele alındığını aktaran Bakıri, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptırımların kaldırılmasının doğrulanması konusuyla ilgili birkaç toplantı yapıldı. Yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili de iki taraf arasında yazışmalar oldu. sekizinci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi."

Batılı ve diğer tarafların yeni yıl tatili için ülkelerine döneceğini ve dönüşte yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili görüşmelerin devam edeceğini belirten Bakıri, müzakerelerin olumlu geçtiğini aktardı.

Yılbaşı tatili nedeniyle bugün ara verilecek müzakerelerin 3 Ocak'ta yeniden başlaması bekleniyor.

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