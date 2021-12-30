Dünya İran Sekizinci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi
ASYA

İran: Sekizinci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, nükleer müzakerelerin sekizinci turunda "iyi ilerlemelerin kaydedildiğini" söyledi. Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerin sekizinci turuna ilişkin İran medyasına açıklamada bulundu.

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Haber Merkezi AA
İran: Sekizinci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi
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Görüşmelerde yaptırımların kaldırılması konusunun ele alındığını aktaran Bakıri, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptırımların kaldırılmasının doğrulanması konusuyla ilgili birkaç toplantı yapıldı. Yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili de iki taraf arasında yazışmalar oldu. sekizinci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi."

Batılı ve diğer tarafların yeni yıl tatili için ülkelerine döneceğini ve dönüşte yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili görüşmelerin devam edeceğini belirten Bakıri, müzakerelerin olumlu geçtiğini aktardı.

Yılbaşı tatili nedeniyle bugün ara verilecek müzakerelerin 3 Ocak'ta yeniden başlaması bekleniyor.

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