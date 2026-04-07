İran ve Kuveyt saat verip halkını uyardı: Dışarıya çıkmayın

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşın 39'uncu gününde tansiyon hiç olmadığı kadar hat safhaya ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Trump, bugün yaptığı paylaşımda da, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullanarak tehdidini sürdürdü.

Trump, İran'ın anlaşmaya varması durumunda saldırı olmayacağını da belirtirken gece saati yapılacağı söylenen saldırı nedeniyle bölgede savunma durumuna geçildi.

İran ve Kuveyt saat verip vatandaşlarını uyardı

İran ve Kuveyt İçişleri Bakanlıkları, yaptıkları açıklamalar ile vatandaşlarına işaret edilen saldırı saatleri içerisinde dışarıya çıkmamalarını söyledi.

İran İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın 7 Nisan Salı gece yarısından 8 Nisan Çarşamba sabah 06:00'ya kadar son derece zorunlu haller dışında evlerinde kalmalarını ve dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"06.00'ya kadar evden çıkmayın"

Kuveyt İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız sabah 06:00'ya kadar evinden çıkmamalı." ifadelerine yer verdi.

Kuveyt yönetimi, ABD Başkanı Trump’ın İran’a saldırıları şiddetlendirmekle tehdit ettiği saatlerde Kuveytlilerin evlerinden çıkmaması çağrısında bulundu.







