Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Salı gününü işaret etmişti: Trump İran'a saldırı için bu kez saat paylaştı

21:565/04/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trump, enerji santralleri ve köprüleri vuracağını belirtti.
Trump, enerji santralleri ve köprüleri vuracağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik tehditlerini sürdürerek bu kez saldırı tarihini ve saatini paylaştı. Salı gününü işaret ederek İran'da enerji santralleri ve köprüleri hedef alacağını duyuran Trump, yeni bir paylaşımda daha bulunup herhangi bir ayrıntı vermeksizin "Salı, Doğu Saati ile akşam 08:00!" ifadesini kullandı. Türkiye saatiyle bu, çarşamba gecesi 03.00’e denk geliyor.

İran'a yönelik tehditlerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, salı günü olarak duyurduğu yeni saldırıların tarihini duyurdu.

Trump, İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini ekleyerek ülkenin altyapı tesislerini hedef alacağı imasında bulunmuştu.

Küfürlü paylaşımda bulunmuştu

"Salı günü İran'da hem ‘Enerji Santrali Günü’ hem de ‘Köprü Günü’ olacak." diyerek hedef belirten Trump, küfürlü paylaşımında, "Bunun bir benzeri daha olmayacak! Şu lanet olası Boğaz'ı açın sizi çılgınlar, yoksa cehennemi yaşayacaksınız - sadece izleyin! Allah'a hamdolsun.” ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının saatini verdi

Truth Social hesabından yeni bir paylaşım yapan ABD Başkanı, İran'a verdiği yeni süreyi paylaştı.

ABD Başkanı paylaşımında herhangi bir ayrıntı vermeksizin "Salı, Doğu Saati ile akşam 08:00!" ifadesini kullandı.

Trump'ın paylaşımında yer verdiği zaman Türkiye Saati İle (TSİ) çarşamba günü saat 03.00'e denk geliyor.



#Donald Trump
#ABD
#İran
#Hürmüz
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
