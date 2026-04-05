Salı gününü işaret etmişti: Trump İran'a saldırı için bu kez saat paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik tehditlerini sürdürerek bu kez saldırı tarihini ve saatini paylaştı. Salı gününü işaret ederek İran'da enerji santralleri ve köprüleri hedef alacağını duyuran Trump, yeni bir paylaşımda daha bulunup herhangi bir ayrıntı vermeksizin "Salı, Doğu Saati ile akşam 08:00!" ifadesini kullandı. Türkiye saatiyle bu, çarşamba gecesi 03.00’e denk geliyor.
Küfürlü paylaşımda bulunmuştu
"Salı günü İran'da hem ‘Enerji Santrali Günü’ hem de ‘Köprü Günü’ olacak." diyerek hedef belirten Trump, küfürlü paylaşımında, "Bunun bir benzeri daha olmayacak! Şu lanet olası Boğaz'ı açın sizi çılgınlar, yoksa cehennemi yaşayacaksınız - sadece izleyin! Allah'a hamdolsun.” ifadelerini kullanmıştı.
Saldırının saatini verdi
Truth Social hesabından yeni bir paylaşım yapan ABD Başkanı, İran'a verdiği yeni süreyi paylaştı.
