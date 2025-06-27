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İran'da 60 üst düzey isim cumartesi günü defnedilecek

İran'da 60 üst düzey isim cumartesi günü defnedilecek

17:2227/06/2025, Cuma
AA
DHA
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İran’ın birçok kentinde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenlendi. Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyinden yapılan açıklamada, aralarında 4 çocuk, 4 kadın, nükleer bilim insanları ve komutanların olduğu hayatını kaybeden 60 kişi için yarın Tahran'da cenaze merasimi düzenleneceği duyuruldu.
İran’ın birçok kentinde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenlendi. Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyinden yapılan açıklamada, aralarında 4 çocuk, 4 kadın, nükleer bilim insanları ve komutanların olduğu hayatını kaybeden 60 kişi için yarın Tahran'da cenaze merasimi düzenleneceği duyuruldu.

İran yönetimi, İsrail ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden üst düzey askeri yetkililer ve nükleer bilim insanları için cumartesi günü büyük bir anma programı düzenleyecek. Tahran’da gerçekleştirilecek törenlerde, aralarında General Muhammed Bakıri gibi isimlerin de bulunduğu 60 kişi onurlandırılacak.

Tahran yönetiminin açıklamasına göre, anma etkinlikleri sabah saatlerinde Devrim Meydanı’nda başlayacak. Cenaze alayı daha sonra şehrin diğer ucundaki Özgürlük Meydanı’na yürüyecek. Tahran İslam Kalkınma Koordinasyon Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, yürüyüşün ardından merasim yapılacağını belirtti.


Son çatışmalarda İran ordusundan generallerin yanı sıra nükleer bilim insanları da hayatını kaybetti. İsrail'in öldürdüğü üst düzey isimler, İran için önemli figürler olarak kabul ediliyordu.


Devrim Muhafızları’nın üst kademesinde yer alan General Bakıri, ordu içindeki en etkili isim olarak biliniyordu. Bakıri, İsrail saldırısında ölen eşi ve gazeteci kızıyla aynı mezara defnedilecek.


'TARİHİ ÖNEM TAŞIYOR'


Nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tahrançi de eşiyle birlikte toprağa verilecek. Törende anılacaklar listesinde dört kadın ve dört çocuk da bulunuyor. İranlı yetkililer, törenin İran için "tarihi önem taşıdığını" vurguladı.


Yetkililer, cumartesi günü düzenlenecek etkinliğin İran halkının dayanışmasını göstereceğini ifade etti. Törenin, ülkenin maruz kaldığı kayıplara rağmen direniş ruhunu pekiştireceği belirtildi.


HAMANEY'İN KATILIP KATILMAYACAĞI BELİRSİZ


Hamaney’in törene katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Hamaney, geçmişte üst düzey devlet adamlarının cenaze merasimlerinde hazır bulunmuştu. Hamaney, mayıs 2024'te geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitiren eski cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenazesine de katılmıştı.


İsrail, 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırı başlattığını duyurmuştu. İran basınına göre, 12 gün süren saldırılarda Devrim Muhafızları’na bağlı 30’dan fazla komutan yaşamını yitirdi.


Balistik füze programının sorumlusu Amirali Hacızade ve Başkomutan Hüseyin Selami de ölenler arasında yer alıyor. İran Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda 627 sivilin öldüğünü ve 4 bin 900 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail tarafı ise İran'ın misillemelerinde 28 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



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