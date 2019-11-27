Dünya İranda benzin zammıyla başlayan gösteriler Günlük benzin tüketimi yaklaşık 20 milyon litre azaldı
ORTADOĞU

İran'da benzin zammıyla başlayan gösteriler: Günlük benzin tüketimi yaklaşık 20 milyon litre azaldı

Başkent Tahran'da basına demeç veren Zengene, ülke genelinde protestolara neden olan hükümetin benzin fiyatlarına ilişkin kararı sonrasında günlük benzin tüketiminin önemli oranda azaldığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Bir petrol istasyonunda, benzin pompaları yakıldı.
Bir petrol istasyonunda, benzin pompaları yakıldı.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülkede geçen hafta protestolara yol açan benzin zammının ardından günlük benzin tüketiminin yaklaşık 20 milyon litre azaldığını açıkladı.

  • İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, Zengene, "Günlük benzin tüketimi yaklaşık 20 milyon litre azaldı" dedi.

Öte yandan İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi, günlük benzin tüketiminin yüzde 19 azaldığını duyurdu.

Açıklamada, önceki dönemde günlük ortalama 98 milyon litre olan benzin tüketiminin 79 milyon litreye düştüğü belirtildi.

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İran'da benzin zammıyla başlayan gösteriler

İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş), bin 500 tümene yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı bin tümenden 3 bin tümene çıkartılmıştı.

  • ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kata kadar zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı. Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, protestolara neden olan benzin zammının orta ve dar gelirli ailelerin akaryakıt yardımlarından daha fazla yararlanması için yapıldığını belirterek, şunları söylemişti:

"Halkımız asıl hedefimizin enerji temini konusunda ülkenin kendine yeterli hale gelmesi olduğunun bilincindedir. Bu sayede dışarıya muhtaç olmayalım, iç üretimle ihtiyacımız olan enerjiyi doğru bir şekilde harcayalım ve aynı şekilde toplumda adaleti sağlayalım."

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