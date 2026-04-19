İran'da sivil uçuşlar kademeli şekilde yeniden başlatılacak

​​​​​​​Planlamaya göre ilk aşamada aktarmalı uçuşlara izin verilecek. İkinci aşamada ülkenin doğusundaki havalimanlarından yapılacak seferler başlayacak. Üçüncü aşamada ise başkent Tahran'da bulunan ABD-İsrail saldırılarında büyük hasar gören Mehrabad ve İmam Humeyni havalimanları yeniden kullanılacak. Son aşamada ise ülkenin batı bölgelerindeki havalimanları faaliyete geçecek.