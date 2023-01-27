İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı anı kamerada

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İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı anı kamerada.
İran'ın başkenti Tahran'da hareketli saatler yaşanıyor. Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliğine bir kişi kalaşnikofla saldırdı.
Saldırgan Büyükelçiliğin Güvenlik Şefini vurarak öldürdü. Saldırıya müdahale eden iki güvenlik personeli de yaralandı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, silahlı saldırının Bakü saatiyle 08.30 sıralarında düzenlendiğini duyurdu.
Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini katlettiği, iki güvenlik görevlisini ise yaraladığı belirtildi. Saldırganın kalaşnikofla büyükelçilikte rastgele etrafa ateş açtığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.