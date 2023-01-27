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İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı anı kamerada

İran'da Başkent Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı; saldırıda güvenlik şefinin hayatını kaybettiğini, iki güvenlik görevlisinin de yaralandığını açıkladı. Saldırganın kalaşnikofla büyükelçilikte rastgele ateş açtığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

12:33 . 27/01/2023 Cuma
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İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı anı kamerada.

İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı anı kamerada.

İran'ın başkenti Tahran'da hareketli saatler yaşanıyor. Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliğine bir kişi kalaşnikofla saldırdı.

Saldırgan Büyükelçiliğin Güvenlik Şefini vurarak öldürdü. Saldırıya müdahale eden iki güvenlik personeli de yaralandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, silahlı saldırının Bakü saatiyle 08.30 sıralarında düzenlendiğini duyurdu.



Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini katlettiği, iki güvenlik görevlisini ise yaraladığı belirtildi. Saldırganın kalaşnikofla büyükelçilikte rastgele etrafa ateş açtığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


#Azerbaycan
#Saldırı
#İran
#Tahran
25 dakika önce
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İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı anı kamerada
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