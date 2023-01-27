İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı anı kamerada

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik amirinin hayatını kaybettiğini ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüşerek Türkiye'nin saldırıyı kınadığını ve can Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti. Tahran Polis Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırganın yakalandığı bildirildi. Saldırganın kalaşnikofla büyükelçilikte rastgele ateş açtığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.