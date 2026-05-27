İran'dan Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş mesajı: Son 24 saatte 23 gemi geçiş yaptı

21:5527/05/2026, Çarşamba
DHA
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, düşman ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin yasak olduğunu belirterek, son 24 saat içinde 23 ticari geminin boğazdan sorunsuz geçtiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 23 geminin geçiş yaptığını bildirdi.


İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması’ndan yapılan yazılı açıklamada, düşman ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin yasak olduğu belirtildi. Açıklamada,
"Son 24 saatte Donanma'nın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 23 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti"
ifadelerine yer verildi.




