İran’dan PKK’ya drone

Terör örgütü PKK ile Suriye’deki İran destekli milisler arasındaki iş birliği daha da derinleşiyor. İran destekli milislerin PKK’ya yeni silah ve keşif sistemleri verdiği belirlendi. İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalarda İran destekli Şii milis gruplarının Halep’te PKK/YPG/PYD’li teröristlerle bir toplantı yaptığı tespit edildi.

50 KAMİKAZE İHA

PKK’lı teröristlerle iş birliği anlaşması yapan İran destekli Şii gruplar, Deyri Zor Askeri Havalimanı’nda İran menşeli 50 kamikaze İHA ve keşif/gözetleme yapmak için kullanılan ‘drone’u, PKK’lı teröristlere teslim etti. PKK’lı teröristlerin el yapımı patlayıcı monte ederek bombalı hale getireceği ‘drone’ları Suriye’de terörden temizlenen harekat bölgelerindeki TSK unsurlarına saldırı amacıyla kullanacağı da belirlendi.

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Öte yandan İran’daki Şehidan kampından kaçak yollarla Türkiye’ye sızan PKK’lı teröristlerin sırt çantalarında patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler getirdiği istihbarat raporlarına yansıdı. PKK’nın İran sınırından kaçakçılar vasıtasıyla Türkiye’ye getirdiği yüklü miktardaki silah ve mühimmat ve patlayıcıları iş birlikçilere teslim ettiği, işbirlikçilerin de mühimmat ve patlayıcı malzemeleri toprağa gömerek sakladığı tespit edildi. Gömülen malzemelerin sözde üst düzey yöneticilere gönderildiği, Türkiye’ye sızan teröristlerin malzemelerle eylem yapacağı bölgeye geçmeyi planladığı belirlendi.

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