Dünya İrandan provokasyon Azerbaycan sınırında tatbikat yapacak
ASYA

İran'dan provokasyon: Azerbaycan sınırında tatbikat yapacak

İran, Karabağ Zaferi sonrası Azerbaycan’ı hedef almayı sürdürüyor. Karabağ Ermenistan işgali altındayken uzun yıllardır ülkenin kuzey bölgelerinde tatbikat yapmayan İran ordusu, işgalden kurtarılan Zengilan ve Cebrail sınırında, yarın “Hayberin Fatihleri” ismi verilen geniş çaplı askeri tatbikat başlatacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İrandan provokasyon: Azerbaycan sınırında tatbikat yapacak
İran

Azerbaycan’ın Karabağ’ı kurtarmasından rahatsız olan İran, son 2 aydır bu bölgedeki Ermenilere TIR’lar dolusu malzeme ve akaryakıt gönderiyor.

Azerbaycan’ın bilgisi dışında Laçin koridorunun kullanıldığı sevkiyat, Bakü’nün verdiği notaya rağmen kesilmedi.

AZERBAYCAN HEDEFTE

Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’a silah kapısı olan ve "Ermenistan’ı desteklemeliydik" çıkışında bulunan İran, her gün Azerbaycan'ı hedef almayı sürdürüyor.

YARIN BAŞLAYACAK

İran, son olarak Azerbaycan sınırında geniş çaplı tatbikat başlatma kararı aldı. İran Kara Kuvvetler Komutanı General Emir Heyderi yarından itibaren sınır hattında "Hayberin Fatihleri" ismini verdikleri tatbikat gerçekleştireceklerini duyurdu.

KARABAĞ SINIRINDA

İran, Karabağ Ermenistan işgalindeyken uzun yıllar boyunca bölgede askeri tatbikat yapmıyordu. Tatbikatın yapılacağı bölge, işgalden kurtarılan Zengilan ve Cebrail sınırında yer alıyor.

ALİYEV'DEN TEPKİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran'ın tatbikatlarına ilişkin "Ermenilerin Cebrayıl, Zengilan ve Fuzuli'de olduğu dönemde neden tatbikat yapılmıyordu? Neden biz bu toprakları kurtardıktan sonra, 30 yıllık esaret ve işgale son verdirdikten sonra bu yapılıyor?" sorusunu yöneltmişti.

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