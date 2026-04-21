Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran'dan sekiz kadının idam cezasına çarptırıldığı iddialarına yalanlama: Trump bir kez daha yalan haberlerle yanıltıldı

21:1121/04/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Trump’ın paylaştığı kadınlarla ilgili iddia İran tarafından yalanlandı.
İran yargısına bağlı Mizan Online, ABD Başkanı Donald Trump'ın "8 kadına idam cezası verildiği" yönündeki açıklamasını yalanladı. Haberde, söz konusu kadınların idam cezasına çarptırılmadığı belirtilerek Trump'ın "yalan haberlerle yanıltıldığı" ifade edildi. Açıklamada bazı kadınların serbest bırakıldığı, diğerlerinin ise yargı sürecinin devam ettiği bildirildi.

İran yargısına bağlı basın kuruluşu Mizan Online’da yer alan haberde, 8 kadının idam cezasın çarptırıldığı yönünde çıkan haberler yalanlanarak, "Trump bir kez daha yalan haberlerle yanıltıldı" denildi.

"Söz konusu kadınlardan bazıları serbest bırakıldı"

İran yargısı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’da idam cezasına çarptırıldığı öne sürülen 8 kadın hakkında yaptığı açıklamaya cevap verdi. İran yargısına bağlı basın kuruluşu Mizan Online’da yer alan haberde, söz konusu kadınların idam cezasına çarptırılmadığı belirtilerek, "Trump bir kez daha yalan haberlerle yanıltıldı. İdam cezasına çarptırıldığı iddia edilen kadınlardan bazıları serbest bırakılırken, diğerleri ise suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Bu suçlamalar, mahkumiyet kararları onanırsa en fazla hapis cezasına yol açacaktır" denildi.

Trump kadınların fotoğrafını paylaşmıştı

Trump, daha önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran’da 8 kadının asılarak idam edileceği yönündeki bir aktivistin iddiasını ve kadınların fotoğraflarını paylaşmıştı. Trump, "Yakında temsilcilerimle müzakerelere başlayacak olan İranlı liderlere: Bu kadınların serbest bırakılmasını büyük memnuniyetle karşılarım. Bunu yaptığınız takdirde karşılık göreceğinden eminim. Lütfen onlara zarar vermeyin! Bu, müzakerelerimiz için harika bir başlangıç olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.



#İran
#İdam
#Kadın
#ABD
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sosyal medya düzenlemesi 2026: Sosyal medyaya giriş için e-Devlet doğrulama kodu gelecek mi? TC kimlik no gerekli mi? Resmi açıklamalar