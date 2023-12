İran'ın bazı kentlerinde hava kirliliği nedeniyle eğitim çevrim içi yapılacak

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı'nın yayımladığı raporda, dünyada çevre kirliliğinin bir yılda yol açtığı can kaybı sayısının Kovid-19 kaynaklı can kayıplarından daha fazla olduğu bildirildi. BM Özel Raportörü David Boyd, Kovid-19'un şimdiye kadar 5,9 milyon can kaybına yol açarken haşere ilacı, plastik ve elektronik atıkların sebep olduğu çevre kirliliğinin her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölmesine sebebiyet verdiğini, çevre kirliliğinin Kovid-19'dan daha ölümcül olduğunu kaydetti.