İranlı doktora öğrencisi Gazze'ye destek için İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüş başlattı

Üsküdar Meydanı'nda yürüyüşüne başlamadan önce basın açıklaması yapan Moghadam, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına "dur" demek için bu yürüyüşe çıkacağını söyledi.

Moghadam, iki yıl boyunca Gazze'de çocuklar bombardıman altındayken birçok devletin sessiz kaldığını ifade ederek, "Hiçbir çocuk hiçbir yerde, hiçbir ölümü, böyle bir katliamı hak etmiyor. Eskiden Naziler döneminde kendileri soykırıma maruz kalan bir kavim, şu an nasıl bunu başka bir kavime uygun görür, anlamış değilim." dedi.

Yürüyüşünü "March of Yunus" (Yunus Yürüyüşü) olarak adlandıran Moghadam, Kudüs'ün üç büyük din için kutsal bir rota olduğunu, Osmanlı döneminde de İstanbul'dan Kudüs'e ibadet yolculuğu yapıldığını ifade etti.

Moghadam, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Ankara, Konya, Mersin, Adana ve Hatay'dan geçerek Şam, Beyrut ve Umman'a, oradan da Filistin sınırlarına yakınlaşarak Kudüs'e girmeyi hedeflediğini kaydetti.

Küresel Sumud Filosu'nun deniz yoluyla Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yolda olduğunu hatırlatan Moghadam, "İnşallah kara yoluyla da aynı şeyi biz yapabiliriz. Sayımız azdır ama inancımız tamdır. O çocukların gerçekten bize ihtiyacı var. Çocuklar bu ölümü hak etmiyor. Silahlar sussun ve insanlık uyansın çünkü sıradanlaşmış kötülüğün sadece sebebi bir kişi değildir. Her sustuğumuzda ve Gazzeli çocukların her biri öldüğünde, hepimiz mesulüz. Lütfen birlikte tek yürek olarak hareket edelim. Belki bu silahları susturabiliriz, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.