Dünya İranlı tetikçiye suikast başı 35 bin dolar Suikastan bir gün önce susturucuyla deneme yaptı
ORTADOĞU

İranlı tetikçiye suikast başı 35 bin dolar: Suikastan bir gün önce susturucuyla deneme yaptı

Kaçış hazırlığında yakalanan tetikçilerden İranlı Jamal Ghadakchı’nın suikast karşılığında 35 bin dolar alacağı öğrenildi. İran Deniz Kuvvetlerinde bir dönem subaylık yapan Ghadakchı’nın suikast girişiminden bir gün önce otelde susturuculu silahı denediği ve odadaki yatağa 2 el deneme ateşi açtığı ortaya çıktı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
​İranlı tetikçiye suikast başı 35 bin dolar: Suikastan bir gün önce susturucuyla deneme yaptı
İsrailli turistlere silahlı saldırı düzenlemek için geldikleri Türkiye’de kıskıvrak yakalanan 7 İranlı ajan tutuklandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) mensup subayların gizemli ve şüpheli ölümleri sonrası Tahran, saldırılarda İsrail’i sorumlu tutmuş ve cevap vereceklerini belirtmişti. Bu gelişmelerden sonra İstanbul’da bulunan İsrailli turistlere suikast yapmak için İran istihbaratı tarafından Türkiye’ye gönderilen İranlı ajanlar yakalanıp tutuklanmıştı. Suikastın organizatörü ile tetikçi ve keşif yapan ajana ilişkin bilgilere Yeni Şafak ulaştı.

KAMERALAR İNCELENDİ

  • Butik bir otelde kalan 3 İsrailli kadını hedefine koyan İranlı ajanlardan 4’ü, 17 Haziran akşamı MİT ve İstanbul Emniyetinin yaptığı operasyonda yakalanmıştı. Gözaltına alınan İranlı Majid Nazire, Alireza Shaboeıdodkanı, Seyedmahmoud Hosseını ve Hassan Hashemkhanı 29 Haziran’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Maryam Mohammadı adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı. MİT ve İstanbul Emniyeti, suikastın planlayıcısı, tetikçi ve otelde keşif yapan İranlı ajanları keşif yapılan başka bir otelin güvenlik kameralarından tespit etti. Ajanlar, 14 Temmuz akşamı yapılan operasyonda yakalandı.

İRAN DENİZ KUVVETLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde İstanbul polisince Yalova ve İstanbul’daki 2 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskın yapıldı. Suikastin planlayıcısı olan Keyvan Majdzadeh Yalova’da, tetikçi Jamal Ghadakchı ve otelde keşif yapan Iman Shoajaeıfard ise İstanbul’da kaldıkları otelde kıskıvrak yakalandı. Tetikçi Jamal Ghadakchı kaldığı otel odasının camından kaçmak isterken otel çevresini saran polis ekiplerince yakalandı. Tacikistan asıllı İran vatandaşı olan tetikçi Jamal Ghadakchı’nın İran Deniz Kuvvetlerinde bir dönem subay olarak görev aldığı belirlendi.

2 ADET MERMİ ÇEKİRDEĞİ

  • İsrailli turist kadınların kaldığı otelde keşif yapan Iman Shoajaeıfard’ın, çektiği görüntüleri suikastın planlayıcısı olan Keyvan Majdzadeh’a gönderdiği, Majdzadeh’ın da görüntüleri İran’daki uyuşturucu baronuna ileterek “Otelin içinde vurursak çok ses çıkar mı?” diye sorduğu tespit edildi. Uyuşturucu baronunun ise “Çok az, patlayan balon kadar ses çıkarır. Patlayan sigaralar gibi ses çıkar. Hatta ondan daha az ses çıkarır” demesi üzerine, tetikçi Jamal Ghadakchı’nin suikast için planlanan tarihten bir gün önce kaldığı otelde susturuculu silahı denediği ortaya çıktı. Otel odasın yapılan incelemede Jamal Ghadakchı’nin odadaki yatağa 2 el ateş açtığı belirlenirken, mermi çekirdekleri incelenmek üzere polise teslim edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Suikastı İran İstihbaratı adına organize edip yaptıracak olan baronun tetikçi Jamal Ghadakchı’e suikast karşılığında 35 bin dolar vermeyi vaat ettiği de tespit edildi. 21 Temmuz’da mahkemeye çıkarılan Keyvan Majdzadeh. Jamal Ghadakchı ve Iman Shoajaeıfard tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keşif videoları bulundu

  • Planlayıcı Keyvan Majdzadeh, tetikçi Jamal Ghadakchı, otelde keşif yapan Iman Shoajaeıfard ve diğer 5 şüphelinin cep telefonlarında İsrailli turistlere ait yüzlerce video ve fotoğraf bulundu. İranlı suikast timinin, 5 otelde kalan İsrailli turistleri izlediği tespit edildi. Videolar Majdzadeh tarafından İran’daki uyuşturucu baronuna, baron tarafından da İran istihbaratına gönderildiği belirlendi.

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