Irkçılığa karşı gül

Hz. Ömer Camii’nin bulunduğu bölgede ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını kaydeden Burak Şahin, “Polisler de şaşırdı. Eğer bu yapılan cezasız kalırsa, daha büyüklerine davetiye çıkaracak. Domuz kafası gelir... Arkası gelir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın safında olduğumuzu bildiklerinden saldırılar daha da artıyor. Anlamasalar da biz doğruları anlatmaktan pes etmeyeceğiz. Türkiye karşıtı üç arkadaşım vardı, ikna edip Türkiye’ye getirdim. Şimdi üçü de Türkiye hayranı” dedi.

Almanya’da Müslümanlara nefret her geçen gün büyüyor. Hıristiyan fanatizmi tırmanırken, aşırı sağcılar camilerde terör estiriyor. Cami duvarlarına ırkçı söylemler yazılması, nefret mesajları bırakılması, protesto eylemleri düzenlenip cami önlerine hayvan leşleri bırakılması, gerçekleştirilen saldırılardan en hafifleri. Kırılan kapı ve pencereler ile camilerin kundaklanması gibi fiziki saldırılar ise dehşet veriyor. Bu yıl 98’den fazla caminin saldırıya uğradığı Almanya’da son hedef Stuttgart’a bağlı Sulz am Neckar’daki Hz. Ömer Camii oldu.

Kilisenin önüne de bir demet çiçek bırakıldı.

NAZİ İFADELERİ

Uzun yıllardır Almanya’da bulunan Burak Şahin, Cuma namazı çıkışı cami önündeki direkte iki çıkartma gördüğünü, birinde Peygamber Efendimiz’e karikatürle hakaret edildiğini ve Fransızca ırkçı söylemler bulunduğunu, diğerinde ise Almanca “Almanya Almanlarındır, yabancılar çıksın” yazdığını fark etti. Irkçı metinleri cami başkanına bildiren Şahin, “Nazilerin kullandığı sözü kullanmışlar. Polisi aradım. Gelip parmak izi aldılar. Kamera kayıtları incelendi. Perşembe akşamı aracını cami karşısına park eden bir kişi stickerları yapıştırıp gitmiş” dedi.

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Şahin ve arkadaşları ırkçılığa tepki için dün St. Johannes Evangelist Kilisesi çıkışında Almanlara çiçek dağıttı. “Camimize çirkin bir saldırı oldu. Ama saldırılar yapıldıkça biz daha çok gül uzatacağız. Çünkü bizim medeniyetimiz bunu gerektirir” diyen Şahin, arkadaşlarıyla organize olup dün 12.00-14.00 saatleri arası Almanlara gül ve lale uzattı. Şahin şöyle konuştu: “Pazar günü kilise günü, Almanlar kiliseye gider. Onlara ‘Biz burada yabancı değiliz, biz tek değiliz, birlikte güçlüyüz’ yazılı metinlerle çiçek dağıttık.”