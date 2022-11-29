Dünya İrlandadan Facebooka para cezası
AMERİKA

İrlanda'dan Facebook'a para cezası

İrlanda’nın denetim kuruluşu Veri Koruma Komisyonu (DPC), müşterilerinin verilerinin gizliliği konusundaki ihmalleri sebebiyle Facebook’un çatısı altında olduğu Meta'ya 265 milyon euro para cezası verdiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
İrlandadan Facebooka para cezası
Arşiv

İrlanda’nın denetim kuruluşu Veri Koruma Komisyonu (DPC) müşterilerinin verilerinin gizliliği konusundaki ihmalleri nedeniyle Facebook’un çatısı altında olduğu Meta'ya 265 milyon euro para cezası verdi.

Güvenlik ihmali

(DPC) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa’daki operasyonlarının yönetim merkezi İrlanda’nın başkenti Dublin’de olan Meta’nın yaklaşık 500 milyon müşterisinin bazı verilerinin sızdırılmasına ilişkin güvenlik ihmali olduğunu aktardı.

Kararın, AB içindeki diğer tüm veri koruma denetleme makamlarıyla işbirliği de dahil olmak üzere kapsamlı bir soruşturma sürecinin ardından alındığı kaydedildi.

265 milyon euro para cezası verildi

2021 yılının nisan ayından bu yana yürütülen soruşturmanın sonucunda Meta’ya toplam 265 milyon euro para cezası verildiği aktarıldı.

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