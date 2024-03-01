İşgalci İsrail 2 bin 640 dönümlük Filistin toprağına el koydu

İsrail'in, Doğu Kudüs'ün doğusunda Filistinlilere ait 2 bin 640 dönüm araziye el koyduğu ve buraları devlet arazisi ilan ettiği belirtildi.

Filistin topraklarındaki en büyük Yahudi yerleşim projelerinden biri olarak kabul edilen E1 planının, Kudüs'ün doğusundaki "Maale Adumim" yerleşimini binlerce yerleşim birimi aracılığıyla Batı Kudüs'e bağlaması hedefleniyor.

Batı Şeria'yı ikiye bölen ve Doğu Kudüs'ü de doğusundaki Filistin topraklarından izole eden bu planın uygulanmaması için daha önce uluslararası pek çok uyarı yapılmıştı.