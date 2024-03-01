İşgalci İsrail 2 bin 640 dönümlük Filistin toprağına el koydu

İsrail'in, Doğu Kudüs'ün doğusunda Filistinlilere ait 2 bin 640 dönüm araziye el koyduğu ve buraları devlet arazisi ilan ettiği belirtildi.
İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Doğu Kudüs'ün doğusunda 2 bin 640 dönüm toprağın "devlet arazisi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, el konulan arazilerin Ebu Dis ve El-Ayzeriyye beldeleri arasında yer aldığı aktarıldı.
Tartışmalı E1 planının bir parçası
Açıklamada, bu toprakların devlet arazisi ilan edilmesinin, Maale Adumim Yahudi yerleşim birimini genişletmeye yönelik son derece tartışmalı E1 planının bir parçası olabileceği öne sürüldü.
Filistin topraklarındaki en büyük Yahudi yerleşim projelerinden biri olarak kabul edilen E1 planının, Kudüs'ün doğusundaki "Maale Adumim" yerleşimini binlerce yerleşim birimi aracılığıyla Batı Kudüs'e bağlaması hedefleniyor.
Batı Şeria'yı ikiye bölen ve Doğu Kudüs'ü de doğusundaki Filistin topraklarından izole eden bu planın uygulanmaması için daha önce uluslararası pek çok uyarı yapılmıştı.
Avrupa Birliği (AB), bu planın uygulanması durumunda, iki devletli çözüm şansının ortadan kalkacağını dile getirmişti.