Dünya
Ortadoğu
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

13:1516/09/2025, Salı
İsrail ordusunun saldırıları El-Halil, Beytullahim, Nablus ve Kalkilya kentlerinde yoğunlaştı.
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok kente düzenlediği baskınlarda bir Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun saldırıları El-Halil, Beytullahim, Nablus ve Kalkilya kentlerinde yoğunlaştı.

İsrail askerlerinin Kalkilya kentine düzenlediği baskın sırasında Filistinlilere ateş açması sonucu bir kişi yaralandı ve gözaltına alındı. Yaralanan Filistinlinin sağlık durumu bilinmiyor.

Nablus kentinin doğu mahallelerine baskın düzenleyen İsrail ordusu, bölgedeki "Yusuf makamını" askeri bölge haline getirdi. İsrail askerleri baskın sırasında en az 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin topraklarını gasbeden yüzlerce İsrailli de bölgede dini ayinler gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, El-Halil kentinin güneyindeki Duvvar beldesinde Hamas yöneticilerine yönelik bir dizi gözaltı gerçekleştirdi. Gözaltına alınanların birçoğu serbest bırakılırken, 2 kişinin gözaltında olduğu belirtildi.

Beytullahim kentine de baskın düzenleyen İsrail askerleri 2 Filistinliyi gözaltına aldı.






