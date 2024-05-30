İşgalci İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 8 Filistinliyi yaraladı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tubas'ta İsrail güçleri ile Filistinli silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı ve patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, Filistinlilerle silahlı çatışmaların çıktığı Nablus yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı'nda çok sayıda eve baskın düzenledi, eşyaları tahrip etti. İsrail ordusu, kampın girişini de insansız hava aracıyla bombaladı.

Ramallah'ta İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombası atması sonucu merkezdeki sebze pazarında yangın çıktı. Filistin Sivil Savunma ekipleri, pazardaki bir eve sıçrayan yangına müdahale etti.

İsrail askerleri, döviz bürosuna baskın düzenledi

İsrail askerleri ayrıca, Ramallah'ta bir döviz bürosuna baskın düzenleyerek içerisindeki eşyalara el koydu. Askerler, dükkanın girişine de "terörist gruplara para aktarma" iddiasıyla kapatılacağını içeren bildiri astı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Kalkilya, El Halil ve Beytüllahim kentlerinin çeşitli bölgelerine de benzer saldırılar düzenledi.