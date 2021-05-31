İşgalci İsrail Filistinli ailenin çadırını yıktı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi heyeti, El-Halil kentinin güneyinde Filistinlilere ait 4 çadırın, İsrail güçleri tarafından yıkıldığını açıkladı.

"25 YILDIR BURADA OTURUYORDUK"

Açıklamada, çadırlardan ikisinin yaşam alanı, diğer ikisinin de koyunlar için ağıl olarak kullanıldığı belirtildi. Çadırı yıkılan Fethi Deayiş, yaptığı açıklamada, "Biz 25 yıldır burada oturuyoruz. Bir sabah gözümüzü açtık, iki çadırı yıkmak için buldozer getirdiklerini gördük" dedi.

12 KİŞİLİK AİLE SOKAKTA KALDI

Ailesinin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını aktaran Deayişe, yaşadıkları çadırların yıkılması nedeniyle 12 kişilik ailenin sokakta kaldığını ifade etti.

BEŞ EV İÇİN YIKIM TEBLİGATI

Ramallah'ın batısındaki Deyr Kaddis beldesi sakinlerinden gazeteci Mustafa el-Havvaca da İsrail güçlerinin beldede 5 eve yıkım tebligatı ulaştırdığını söyledi. Yıkım tebligatı gönderilen Muaz Surur ise yaklaşık 200 metrekarelik evinin, inşaat izni olan B bölgesinde bulunmasına rağmen böyle bir tebligat aldıklarını belirtti.

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Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

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