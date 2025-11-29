İşgalci İsrail'den kanlı baskın

Gazze’de soykırım yapan terör devleti İsrail, Suriye’deki işgalini de saldırılar ile pekiştirmeye çalışıyor. Son olarak İsrail ordusunun dün Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesine bağlı bir beldeye düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişiyi öldürdüğü, çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grup ise sınırı geçip Suriye topraklarında yasadışı kaçak yerleşim yeri kurma girişiminde bulundu.

HELİKOPTERLERLE SALDIRI DÜZENLEDİ

Suriye basınında yer alan haberde, İsrail askerlerinin Kuneytra bölgesine bağlı Beyt Cin beldesine baskın düzenlediği belirtildi. Beldedeki bazı kişileri zorla alıkoymaya çalışan İsrail askerlerinin baskını sırasında çatışma çıktığı ifade edildi. İsrail ordusunun baskın sırasında helikopterlerle saldırıyı düzenleyen askerlere destek verdiği aktarıldı. Ayrıca İsrail ordusunun Beyt Cin'deki bazı bölgeleri topçu atışıyla da hedef aldığı kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden istilacı Yahudilerden bir grup, sınırı geçip Suriye topraklarında yerleşim yeri kurma girişiminde bulundu.

6 İSRAİL ASKERİ YARALANDI

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çıkan çatışmada ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere en az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin Suriye resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı. İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı. Açıklamada, "Cemati İslami" üyesi olduğu iddia edilen 2 kişinin alıkonması için Beyt Cin'e baskın düzenlendiği belirtildi. Baskında çatışma çıktığı ve üçü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı ifade edildi.

YERLEŞİMCİLER SURİYE SINIRLARINA GİRDİ

Diğer yandan Filistin topraklarını gasbeden istilacı Yahudilerden bir grup, sınırı geçip Suriye topraklarında yasadışı kaçak yerleşim yeri kurma girişiminde bulundu. Yahudi istilacılar, sınırı geçerek Suriye'nin güneyinde İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklarda kaçak yerleşim kurmaya teşebbüs etti. Ağustosta da benzer bir teşebbüste bulunduğu bildirilen grubun İsrail askerleri tarafından yakalanarak ülkelerine getirildiği aktarıldı.

YAKALANARAK İSRAİL’E GÖTÜRDÜLER

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Suriye toprakları Golan Tepeleri ve Şeyh (Hermon) Dağı bölgelerindeki iki ayrı noktada sınır ihlali yapan "İsrailli siviller" hakkında rapor alındığı bildirildi. İki noktaya sevk edilen ve sivillerin yerini tespit eden İsrail askerlerinin, söz konusu Yahudi yerleşimcileri yakalayarak İsrail'e getirdiği ve polis ekiplerine teslim ettiği belirtildi. Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Suriye'de kaçak yerleşim kurma teşebbüsü, İsrail ordusu birliklerini tehlikeye attığı gerekçesiyle kınandı.

İsrail savaş suçu işledi

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in kasıtlı bir savaş suçu işlediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerine bağlı bir devriyenin Beyt Cin bölgesine içeriden yaptığı saldırıda sivillerin ve mülklerinin hedef alındığı, bunun da Suriye topraklarını hedef alan tehlikeli saldırılar zincirinin yeni bir halkası olduğu ifade edildi. Açıklamada, İsrail güçlerinin bölgedeki hedeflerine ulaşamamasının ardından kasıtlı ve geniş çaplı bir savaş suçu işlediği vurgulandı.

Saldırganlığı genişletme çabası

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, “İsrail'in bu sabah Suriye’ye yönelik saldırı düzenlemesi ve Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’ı bombalamayı sürdürmesi, tüm bölgede saldırganlığını genişletmeye devam etme çabasının bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. "İşgalci hükümetin saldırgan tutumunun bölgedeki istikrarsızlığın gerçek nedeni olduğunu" belirten Kasım, "bu aşırıcı hükümetin pervasızlığına son vermek için Arap ülkelerinin ortak bir tutum sergilemesi gerektiğinin" altını çizdi.



















