İşgalci İsrail'in yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

Yıllardır Filistin halkına zulmeden terör devleti İsrail, son iki aydır Gazzelileri dünyanın gözü önünde acımasızca katlediyor. Etnik temizliğe uğrayan Gazze halkının, maruz kaldıkları barbarlığa sabırla yaklaşarak acılarının son bulması için dua etmeleri karşısında şoke olan gayrimüslimler; her fırsatta ‘adaletten, insan haklarından ve özgürlükten’ bahseden yöneticilerinin İsrail’i desteklemeleri üzerine başkentlerde sokaklara inerek Filistinlilere destek verdi. İki aydır masum ve mazlum Filistin halkının kadın ve çocuk dinlemeden ‘terörist’ yaftası altında katledilişi, farklı dinlere mensup çok sayıda insanı sorgulamaya yönlendirdi.