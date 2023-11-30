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Dünya

İşgalci İsrail'in yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

Terör devleti İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı. İsrail askerlerinin sağlık görevlilerinin yaklaşmasına izin vermediği olay sonrasında Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

18:17 - 30/11/2023 Perşembe
AA
İsrail askeri bir Filistinliyi şehit etti.

İsrail askeri bir Filistinliyi şehit etti.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gün içinde ateş açarak yaraladığı bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Kuzey Ağvar bölgesi yakınlarında bir Filistinliye ateş açtı. Askerler, Filistin Kızılayı ekiplerinin yaralının hastaneye kaldırılması için bölgeye yaklaşmasına izin vermedi.

Filistin Sağlık Bakanlığından daha sonra yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas'ın Tamun kasabası sakinlerinden 25 yaşındaki Karim Halid Muhammed Beni Avde'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi.





#batı şeria
#israil
#Gazze
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