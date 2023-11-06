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Dünya

İşgalcilerin saldırıları nedeniyle 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden oldu

Terör devleti İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık bir aydır sürdürdüğü soykırıma varan katliam saldırıları nedeniyle 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
00:42 - 6/11/2023 Pazartesi
AA
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze'de İçişleri Bakanlığı Sözcüsü el-Bezm, basın toplantısı düzenledi. İşgalcilerin yaklaşık bir aydır Gazze'ye yönelik gerçekleştirdikleri soykırıma varan katliam saldırılarında barınma merkezlerini ve hastaneleri hedef aldığını belirten Bezm, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden edildi." ifadelerini kullandı.

"İşgalcilerin son iki gün içinde uluslararası yasaklı beyaz fosfor bombalarının kullanımını yoğunlaştırdığını" kaydeden Bezm, "vicdanlı insanlara" Gazze'deki savaşı durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.



#Filistin
#Gazze
#İsrail
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