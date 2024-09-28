İşgalciye karşı küresel ittifak çağrısı

New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bakanlar düzeyindeki toplantıya, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve çeşitli ülkelerden temsilciler katıldı. Toplantı sonunda Gazze İrtibat Grubu temsilcileri açıklama yaptı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El-Suud, "Bugün, Filistin devletinin kurulmasına odaklanarak, iki devletli çözümün uygulanması için bir Küresel İttifak önermek üzere toplandık" ifadesini kullandı.

El-Suud, New York’taki oturumda gündeme gelen önerileri ilerletmek için Riyad, Brüksel, Kahire, Oslo, Amman ve Ankara dahil olmak üzere çeşitli başkentlerde takip toplantıları yapacaklarını ve toplantılarda, iki devletli çözüme ulaşmak için devam eden BM barış çabalarını desteklemek amacıyla pratik eylem noktalarına odaklanacaklarını kaydetti. Gazze Temas grubu, Gazze'deki savaşı durdurmak ve yaklaşık bir yıldır yıkıcı İsrail saldırıları altında olan bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla Kasım 2023’te kurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’nda yaptığı ve Gazze konusunda uluslararası topluma artık harekete geçme çağrısında bulunduğu konuşmada, “Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.