İskoçya ABD'nin Kuzey Atlantik'te Rus gemisine el koymasında rolleri olmadığını bildirdi

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da "Children First" adlı yardım hattının ofislerini ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Swinney, ABD'nin operasyonunun tamamen Londra yönetiminin yetki alanına giren konular kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

İskoç Başbakan Swinney, hükümetinin operasyona dahil olmadığını vurgulayarak "Bu operasyon İskoç hükümetinin sorumluluk alanında değil." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yaptırım uygulanmasını desteklediğini aktaran Swinney, buna karşın, İskoç hükümetinin kendi sularında gerçekleşen askeri ve jeopolitik müdahaleler konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Swinney, "İskoçya'nın güvenliğini etkileyebilecek jeopolitik gelişmeler hakkında çok yakın diyalog içinde olunması son derece önemli." dedi.

İskoç hükümetinin, sularında ve çevresinde hangi önlemlerin ve müdahalelerin yapıldığını tam olarak görmesinin önemli bir konu olduğunu dile getiren Swinney, bunun İngiliz hükümetine de iletildiğini aktardı.

ABD askeri uçaklarının operasyondan önce İskoçya'nın Highlands bölgesindeki Wick John O'Groats Havalimanı'na inişine ilişkin düzenlemelerin haftalar öncesinden yapıldığını belirten Swinney, ancak operasyonun ayrıntıları hakkında İskoç hükümetine bilgi verilmediğini söyledi.

Swinney, el konulan tankerin İskoçya'ya yakıt ikmali amacıyla yanaşıp yanaşmayacağı konusunda ise herhangi bir bilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu

Eski adı "Bella 1", yeni adı ise "Marinera" olan petrol tankeri, "yasa dışı şekilde petrol taşıdığı" gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyordu.

Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, 2 haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu. ABD'nin geçen ay petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti. ABD Avrupa Komutanlığı, 7 Ocak'ta Kuzey Atlantik'te söz konusu petrol tankerine el koymuştu. Operasyona, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait keşif uçakları ile Kraliyet Donanmasına bağlı RFA Tideforce adlı lojistik geminin destek verdiği bildirilmişti.

ABD özel kuvvetlerine ait uçakların da operasyondan önce İskoçya'nın Highlands bölgesindeki Wick John O'Groats Havalimanı'na iniş yaptığı kaydedilmişti. İngiltere Savunma Bakanlığı, ABD'nin Rusya tescilli bir petrol tankerine el koyduğu operasyona askeri destek verdiğini bildirmişti.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey de dün parlamentoda yaptığı açıklamada, tankerin fiilen ele geçirilmesi sürecine İngiliz personelin katılmadığını belirtmişti.








