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Dünya

İskoçya'da kıyıya vuran 77 pilot balina hayatını kaybetti

İskoçya'nın kuzeyindeki Orkney takım adalarının Sanday Adası'nda karaya vuran 77 pilot balinanın tamamı öldü.

16:45 - 12/07/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre Sanday Adası'nın Tresness Plajı'na, dün 11.00 sularında 77 balina vurdu.


Britanya Dalgıç ve Deniz Hayatı Kurtarma (BDMLR) ekiplerinin müdahale ettiği olayda balinaların 12'sinin hayatta olduğu 65'inin ise öldüğü açıklandı.


BDMLR açıklamasında, hayatta kalan 12 balinanın da kurtarılamayacağının anlaşılması üzerine daha fazla acı çekmemeleri için ötenazi yapıldığı ifade edildi.


Balinaların karnında boyu 7 metreyi bulan erkekler ve yeni doğmuş balinalar bulunduğu ifade edilirken olayın 1975'ten bu yana İskoçya'da yaşanan; tek seferde en fazla sayıda balina ölümü vakası olduğu belirtildi.

Ölen balinaların tamamının pilot balina olduğu kaydedilen açıklamada, uzun süre kurtarılamayan balıkların kuma battığı ve onları tekrar yüzdürmenin imkansız hale geldiği vurgulandı.


İskoçya kıyılarında geçmiş yıllarda da balinalar kıyıya vurmuş ve büyük sayılarda ölümler yaşanmıştı. Geçen yıl Lewis Adası kıyılarına vuran 55 balina ölürken 2011'de Sutherland'da iki farklı olayın birinde 60, diğerinde ise 70 balina ölmüştü.




#İngiltere
#İskoçya
#balina
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