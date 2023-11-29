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İslami Cihad Hareketi: İsrail tüm esirlerimizi serbest bırakmaya hazırsa biz de hazırız

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, esirler konusunda iki taraftan da "herkese karşılık herkesin serbest bırakılması" denklemini kabul edebileceklerini belirterek, "İsrail, tüm esirlerimizi serbest bırakmaya hazırsa biz de hazırız." dedi.

07:48 - 29/11/2023 Çarşamba
AA
İsrail ile Hamas arasında yapılan anlaşma kapsamında karşılıklı olarak çok sayıda esir serbest bırakıldı.

İsrail ile Hamas arasında yapılan anlaşma kapsamında karşılıklı olarak çok sayıda esir serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulunan Hindi, İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin elindeki İsrailli kadın ve çocuklardan oluşan "sivil esirleri" teslim ettiğini dile getirdi.


Genel Sekreter Yardımcısı Hindi, "Esirler konusunda iki taraftan da herkese karşılık herkesin serbest bırakılması denklemini kabul edebiliriz. İsrail, tüm esirlerimizi serbest bırakmaya hazırsa biz de hazırız." diye konuştu.

İsrail'in esirleri askeri yöntemle kurtaramadığını ve dolayısıyla bu konudaki tercihinin zor olduğunu ifade eden Hindi, İsrail'in savaşa hazırlanma niyetinde olduğunu göstererek müzakerelerin gidişatını etkilemeye çalıştığını söyledi.


Hindi, "düşmana güven olmadığı için" kendilerinin de her türlü gerilime hazır olduklarının altını çizdi.


Direniş güçlerinin performansı ile Filistin halkının kararlılığının, mücadelenin kaderini belirleyeceğini vurgulayan Hindi, İsrail'in artan kayıpların gölgesinde saldırılara son vermek zorunda kalabileceğine işaret etti.


Direniş güçlerinin savaşçılarının çoğunun siperlerde değil evlerindeyken düzenlenen saldırılarda öldüğünü belirten Hindi, Gazze Şeridi'nin ortalama 35 bin ton patlayıcı kullanıldığı "çılgın bombardımana" tanık olduğuna dikkati çekti.


Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı


İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.


Katar 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.




#Esirler
#Muhammed el-Hindi
#israil
#İslami Cihad Hareketi
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