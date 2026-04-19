İspanya Başbakanı Sanchez'den ABD ve İsrail'e sert tepki: Gazze, Batı Şeria, Ukrayna, Lübnan ve Orta Doğu’da şiddeti destekleyenlere yazıklar olsun

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Gazze, Batı Şeria, Ukrayna, Lübnan ve Orta Doğu’da savaş ve şiddeti destekleyenlere yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. Brezilya Devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise "İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği işgal ve soykırım çok büyük bir yalana dayanır. Peki şimdi İsrail’in Lübnan’a yönelik bombardımanı hangi gerekçeyle yapılıyor? ABD’nin İran’a yönelik müdahalesi hangi gerekçeyle yapılıyor?" dedi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İspanya’nın Barselona kentinde Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’dan sol görüşlü liderleri bir araya getiren "Demokrasiyi Savunma Buluşması" adlı toplantının eş başkanlığını üstlendi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa gibi isimlerin de katıldığı programda, aşırı sağa, göçmenlik karşıtlığına ve özgürlüklerin kısıtlanmasına yönelik eleştiriler yöneltti.
Avrupalı aşırı sağcı liderlerin göçmenliğe karşı İtalya’nın Milano kentinde bir araya geldiği süreçte gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında Sanchez, "Bugün İspanya’da yarım milyon göçmene yasal statü kazandıracak bir süreci onaylıyor ve ilerletiyoruz. Buna karşı çıkan sağ ve aşırı sağ kanata şunu söylemek istiyorum; İspanya, göçmenliğin kızıdır ve yabancı düşmanlığının anası olmayacaktır" dedi.
'BM'NİN REFORME EDİLMESİ GEREKİYOR'
Konuşmasında Birleşmiş Milletler’in (BM) reforme edilmesi gerektiği açıklamasında bulunan Sanchez, "Kurallara dayalı uluslararası düzene inanıyoruz. Ancak çok taraflı sistemin yenilenmesi gerekiyor. BM, ancak gerçekliği temsil ederse hayatta kalabilir" dedi.
Sanchez, İsrail, ABD ve Rusya’yı kastederek, "Çok taraflı sisteme yönelik saldırılar ve güç kullanımının tehlikeli bir şekilde normalleştiğini görüyoruz" dedi.
SİLVA'DAN İRAN VE LÜBNAN SALDIRILARINA TEPKİ
Toplantı, İspanya ve Meksika ilişkilerinde yakınlaşmaya vesile oldu
İspanya’nın ikinci büyük kenti Barselona’daki buluşma, ilişkileri uzun süredir soğuk olan İspanya ve Meksika arasında da yakınlaşmaya vesile oldu. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Barselona’ya varışında iki ülke arasında diplomatik kriz yaşanmadığını ve böyle bir şeyin "hiç olmadığını" söyledi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen zirve, gelecek yıl Meksika’da gerçekleştirilecek.