İspanya Başbakanı Sanchez'den NATO'ya net çağrı: Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de aynı birlik ve tutarlılık gösterilmeli

Geçtiğimiz hafta bakanlar kurulu kararıyla 28 Mayıs tarihinde Filistin'i resmen tanıyacaklarını açıklayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün yaptığı basın açıklamasıyla Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdıklarını tüm dünyaya ilan etti. Sanchez, "Bu kararla İspanya, Filistin Devleti'ni hali hazırda tanıyan 140'tan fazla ülke arasına katılmış oldu." ifadelerini kullandı. Filistin Devleti'nin tanınmasının tarihsel bir adalet meselesi değil, aynı zamanda acil bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan İspanya Başbakanı, barışa giden tek yolun Doğu Kudüs merkezli Filistin Devleti'nin bölgede var olması gerektiğini söyledi.