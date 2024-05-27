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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya Başbakanı Sanchez ile Filistin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İspanya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade ettiği bildirildi.

Semih Bozkuş
20:19 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:35 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye'nin Filistin'e yönelik diplomasi trafiği hız kesmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'da Filistin lehine en güçlü ses durumunda olan Sanchez ile görüşmesinde Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı.

"Bu adım iki devletli çözüm çabalarına güç katacak"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail’in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Öte yandan Erdoğan'ın, İspanya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığı; bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığı da kaydedildi.

Ankara-Madrid hattında kritik görüşme

İletişim Başkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail’in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti."



#Recep Tayyip Erdoğan
#İspanya Başbakanı
#Pedro Sanchez
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