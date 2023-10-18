İspanya ile Ürdün arasında Filistin diplomasisi: Savaşın sona ermesi için çabaların artırılması gerekiyor

Ürdün Kralı 2. Abdullah - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
İsrail-Filistin çatışmasının sona erdirilmesi adına ülkeler bazında diplomasi trafiği devam ediyor.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Ürdün Kralı 2. Abdullah telefonda İsrail-Filistin çatışması hakkında konuştu.
İspanya Başbakanı Sanchez, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.
Orta Doğu'daki çatışmaların dindirilmesi ve bölgede bir krizin yaşanmamasına yönelik çabalarından dolayı Kral 2. Abdullah'a teşekkür ettiğini belirten Sanchez, "Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve masum sivillerin öldürülmesine son verilmesi konularını da görüştük." ifadesini kullandı.
"Savaş sona erdirilmeli"
Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, görüşmede, "Gazze'deki savaşın bölgeyi ve dünyayı felakete sürükleme tehdidi taşıdığını bu nedenle savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaların artırılması gerektiğini" söyledi.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının kınanması gereken bir savaş suçu olduğuna dair açıklamasını yineleyen Ürdün Kralı, insani yardımların Gazze'ye girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.