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Dünya

İspanya ile Ürdün arasında Filistin diplomasisi: Savaşın sona ermesi için çabaların artırılması gerekiyor

Tüm dünyanın tepkisine rağmen devam eden İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamına karşı üçüncü taraf ülkeler de diplomasi görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail-Filistin çatışmasının konuşulduğu görüşmede Kral 2. Abdullah'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaların artırılması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Semih Bozkuş
20:25 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ürdün Kralı 2. Abdullah - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

Ürdün Kralı 2. Abdullah - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İsrail-Filistin çatışmasının sona erdirilmesi adına ülkeler bazında diplomasi trafiği devam ediyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Ürdün Kralı 2. Abdullah telefonda İsrail-Filistin çatışması hakkında konuştu.

İspanya Başbakanı Sanchez, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Orta Doğu'daki çatışmaların dindirilmesi ve bölgede bir krizin yaşanmamasına yönelik çabalarından dolayı Kral 2. Abdullah'a teşekkür ettiğini belirten Sanchez, "Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve masum sivillerin öldürülmesine son verilmesi konularını da görüştük." ifadesini kullandı.

"Savaş sona erdirilmeli"

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, görüşmede, "Gazze'deki savaşın bölgeyi ve dünyayı felakete sürükleme tehdidi taşıdığını bu nedenle savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaların artırılması gerektiğini" söyledi.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının kınanması gereken bir savaş suçu olduğuna dair açıklamasını yineleyen Ürdün Kralı, insani yardımların Gazze'ye girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.


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Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.


#Filistin
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#İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
#israil
#Ürdün
#Ürdün Kralı 2. Abdullah
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