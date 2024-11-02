İspanya’da bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 205'e çıktı

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde 29 Ekim'de yaşanan sel felaketinin ardından ölü sayısının 205'e çıktığı bildirildi. Selden en çok etkilenen ülkenin doğusundaki Valensiya bölgesinin özerk yönetim hükümetine bağlı olarak çalışan Operasyonel Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar Valensiya'da 202 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Valensiya'nın ardından en çok etkilenen bölge olan Kastilya-La Mancha'da da 3 kişi hayatını kaybetti ve İspanya genelinde sel felaketinde ölenlerin sayısı 205'e çıkmış oldu.
İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü tarafından "İspanya tarihinin en öldürücü doğal afeti" ve "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlanan sel felaketinde halen çok sayıda kayıp insan için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sel felaketinde en büyük zararı ise şu ana kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği, 25 bin nüfuslu Paiporta ilçesi aldı. Bölgede su ve gıda sorunundan dolayı vatandaşların ellerinde bidonlarla yollarda uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. İsrail’e ve soykırıma karşı mücadele veren Hamas ise vefa örneği göstererek İspanya halkıyla dayanışma mesajı yayınladı.
GAZZELİLERDEN VEFA ÖRNEĞİ
Hamas'ın resmi kanalları üzerinden Siyasi Büro Üyesi Dr. Bessam Naim imzasıyla yayınlanan açıklamada, Filistin halkı ve direnişçilerinin sel felaketine maruz kalan İspanya halkıyla dayanışma halinde olduğu bildirildi. Açıklamada, "Siyonist İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik sürdürdüğü soykırım savaşı nedeniyle yaşadığımız acılara rağmen İspanya halkıyla dayanışmamızı vurgulamak istiyoruz. Valensiya bölgesinde meydana gelen ve yüzlerce kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin kaybolmasına ve büyük bir yıkıma sebep olan sel felaketi nedeniyle dost ve kardeş İspanya halkına desteklerimizi sunarız" denildi. İspanya, Avrupa içinde Gazze’deki soykırıma karşı en fazla sesini yükselten ülke olarak dikkat çekiyor.