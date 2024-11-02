İspanya’da bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 205'e çıktı

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü tarafından "İspanya tarihinin en öldürücü doğal afeti" ve "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlanan sel felaketinde halen çok sayıda kayıp insan için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sel felaketinde en büyük zararı ise şu ana kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği, 25 bin nüfuslu Paiporta ilçesi aldı. Bölgede su ve gıda sorunundan dolayı vatandaşların ellerinde bidonlarla yollarda uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. İsrail’e ve soykırıma karşı mücadele veren Hamas ise vefa örneği göstererek İspanya halkıyla dayanışma mesajı yayınladı.