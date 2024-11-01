Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İspanya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 158'e yükseldi

İspanya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 158'e yükseldi

10:281/11/2024, Cuma
DHA
Sonraki haber
İspanya'yı vuran sel felaketinde can kaybı arttı.
İspanya'yı vuran sel felaketinde can kaybı arttı.

İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde ölü sayısı 158'e çıktı. Selden büyük ölçüde etkilenen Valensiya'nın güneyindeki Paiporta'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, vatandaşlara da yardım ve gıda paketleri dağıtımı sürdürülüyor. Çok sayıda araç ve konut, zarar gördü.

İspanya'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi.


‘Yüzyılın en kötü dönemi'

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya'da yaşanan yağışları ‘yüzyılın en kötü dönemi' olarak nitelendirdi.


Yetkililer hala kayıp insanların olduğunu ve arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü belirtti. Savunma Bakanı Margarita Robles, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.





#İspanya
#sel
#doğal afet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ABD seçimleri için son 4 gün! Donald Trump ile Kamala Harris karşı karşıya