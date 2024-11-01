İspanya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 158'e yükseldi

İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde ölü sayısı 158'e çıktı. Selden büyük ölçüde etkilenen Valensiya'nın güneyindeki Paiporta'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, vatandaşlara da yardım ve gıda paketleri dağıtımı sürdürülüyor. Çok sayıda araç ve konut, zarar gördü.
İspanya'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi.
‘Yüzyılın en kötü dönemi'
İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya'da yaşanan yağışları ‘yüzyılın en kötü dönemi' olarak nitelendirdi.
Yetkililer hala kayıp insanların olduğunu ve arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü belirtti. Savunma Bakanı Margarita Robles, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.