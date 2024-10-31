Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 158'E yükseldi: Yüzyılın en kötü dönemi

İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 158'E yükseldi: Yüzyılın en kötü dönemi

19:2331/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber

İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde büyük çoğunluğu Valensiya'da olmak üzere ölü sayısı 158'e çıktı. İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü duyurmuş ve "Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü." bilgisini vermişti.

Sel felaketinden en büyük zararı gören ülkenin doğusundaki Valensiya özerk bölgesindeki Operasyonal Kontrol Merkezi, sel ve su baskınlarından dolayı bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 155'e yükseldiğini bildirdi.


Sel felaketinden etkilenen diğer bölge Kastilya-La Mancha'da ölü sayısı 3 olarak açıklanırken, İspanya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 158'e ulaştı.



Haberde, halen çok sayıda kayıp olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu vurgulandı.

Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı.

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü duyurmuş ve "Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü." bilgisini vermişti.


Başbakan Pedro Sanchez de bugün Valensiya'ya giderek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu, olumsuz hava şartlarının bazı yerlerde devam etmesinden dolayı halktan tedbiri elden bırakmamalarını istediklerini söylemişti.

#İspanya
#Sel
#Ölüm

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı e Devlet Burs öğrenim kredisi başvuru sonucu