İspanya'da sel felaketinin boyutu: Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var

BAŞBAKAN SANCHEZ: "GEREKSİZ SEYAHATLERDEN KAÇINALIM"





İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, son iki gündür ülkenin doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel ve su baskını riskinin devam etmesinden dolayı, vatandaşlara "tedbiri elden bırakmayın" çağrısı yaptı.





Sanchez, başkent Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da oluşturulan Kriz Masası'nda yaptığı toplantının ardından, kameraların karşısına geçerek "Acil durum devam ediyor. Sel ve su baskınları halen hasarlar veriyor." dedi.



