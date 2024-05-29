İspanya'da Filistin kararı sonrası dikkat çeken gelişme: Sanchez'in eşine soruşturma

İsrail ve Siyonist lobinin tehditlerine rağmen üç Avrupa ülkesi; İspanya, İrlanda ve Norveç dün resmen Filistin devletini tanıdı. Filistin’i tanıyan ülke sayısı böylece 146’ya yükseldi. İspanya Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, "Tarihi bir karar ve tek hedefi var. Barışa katkı sağlamak" dedi. İrlanda, Filistin'e büyükelçi atayacağını duyurdu.