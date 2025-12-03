Yeni Şafak
İspanya'da salgın için özel protokol: Evden çalışma maske aşı ve havalandırma tedbirlerini içeriyor

İspanya'da bir sağlık enstitüsünün verilerine göre, İspanya'da salgın haline dönüşen grip vakaları, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat fazla.
İspanya Sağlık Bakanlığı ve 17 özerk yönetim, grip salgınına karşı evden çalışma, maske, aşı ve havalandırma önlemlerini içeren bir protokolü onayladı. Risk seviyelerine göre önlemlerin artırılabileceği belirtilen protokolde, çok yüksek risk durumunda maske takmanın zorunlu hale gelebileceği vurgulandı.

İspanya'da Sağlık Bakanlığı ve ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinin sağlık departmanları, artan grip salgınına karşı evden çalışma, maske, aşı ve havalandırma tedbirlerini içeren bir protokolü onayladı.

Sağlık Bakanı Monica Garcia, "Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Kontrolüne İlişkin Öneriler Protokolü" adıyla onaylanan belgeyle ilgili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Grip, Kovid-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için tüm özerk yönetimlerle ortak bir protokol onayladık. Evden çalışmak ve sağlık tesislerinde maske takmak hayat kurtarır. Bunun gerekli ve mümkün olduğunu söyledik. Ve başardık." ifadesini kullandı.

Evden çalışma, maske takma, aşı olma ve havalandırma olarak sıralanan önlemlerin şimdilik tavsiye niteliğinde halka duyurulduğu protokolde, "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" sınıflandırmasıyla oluşturulan dört risk senaryosuna göre önlemlerin artırılacağı ve zorunlu hale getirilebileceği vurgulandı.

Protokolde, Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları Gözetim Sistemi, Günlük Ölüm İzleme Sistemi ve Aşılama Bilgi Sistemi'nden gelen verilerin sürekli izleneceği ve hastane ile yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranlarıyla bağlantılı olarak önlemlerin artırılabileceği kaydedildi.

Grip salgınında "çok yüksek riskli" seviyeye gelinmesi halinde Kovid-19 salgını döneminde olduğu gibi maske takma uygulamasının zorunlu olabileceğine işaret edildi.

İspanya'da grip salgınındaki mevcut duruma göre özellikle hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde maske kullanılmasına özen gösterilmesi isteniyor.

Öte yandan, özerk yönetim hükümetleri halkın ücretsiz grip aşısı olması için kampanyalar başlattı.

Ortalama her 100 bin kişinin 112'sinde grip vakasının görüldüğü başkent Madrid'de yerel yönetim, hastanelerde randevusuz aşı yapıldığını duyurdu.

Carlos III Sağlık Enstitüsü'nün verilerine göre, İspanya'da salgın haline dönüşen grip vakaları, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat fazla.

Uzmanlar, özellikle 1-4 yaş çocukları etkileyen vakaların artışına sebep olarak "Subklade K" olarak adlandırılan yeni grip varyantının erken ve hızlı şekilde yayılmasını gösteriyor.


