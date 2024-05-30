İspanya'ya teşekkür ziyareti

Grubun ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıyarak "uluslararası barış ve güvenliğe büyük katkı sağladığını" belirterek, diğer Avrupa ülkelerini Filistin'i devlet olarak tanımaya çağırdı. İspanya'ya Filistin devletini resmi olarak tanıma kararından dolayı teşekkür eden Fidan, "İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri, Filistin'i tam bir devlet olarak tanıyarak uluslararası barış ve güvenliğe büyük katkı sağladılar. Bu nedenle kalan Avrupa Birliği ülkelerini, İspanya'nın örnek politikasını izlemeleri için Filistin'i devlet olarak tanımaya davet ediyoruz" diye konuştu.