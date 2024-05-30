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Dünya

İspanya'ya teşekkür ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyeleri, Filistin'i tanıyan İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

04:00 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:00 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Avrupa Birliği ülkelerini, İspanya'nın örnek politikasını izlemeleri için Filistin'i devlet olarak tanımaya davet ediyoruz" diye konuştu. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği’nin oluşturduğu Gazze Temas Grubu üyeleriyle İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

FİLİSTİN'İ TANIMA ÇAĞRISI

Grubun ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıyarak "uluslararası barış ve güvenliğe büyük katkı sağladığını" belirterek, diğer Avrupa ülkelerini Filistin'i devlet olarak tanımaya çağırdı. İspanya'ya Filistin devletini resmi olarak tanıma kararından dolayı teşekkür eden Fidan, "İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri, Filistin'i tam bir devlet olarak tanıyarak uluslararası barış ve güvenliğe büyük katkı sağladılar. Bu nedenle kalan Avrupa Birliği ülkelerini, İspanya'nın örnek politikasını izlemeleri için Filistin'i devlet olarak tanımaya davet ediyoruz" diye konuştu.



#İspanya
#Gazze
#İİT
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