İspanyol bankasından İsraillilere katı kısıtlama

04:0025/10/2025, Cumartesi
İsrail gazetesi Calcalist, İspanya'nın dördüncü büyük bankası olan Sabadell Bank'ın, Gazze'deki durum ve Filistin halkına destekle ilgili bir dizi acil önlem içeren 23 Eylül tarihli ve 10/2025 sayılı Kraliyet Kararnamesi çerçevesinde, ülkede ikamet eden İsrailli müşterilerine yönelik benzeri görülmemiş tedbirler aldığını bildirdi.

Rapora göre banka, İspanya'da kayıtlı İsrailli şirketlerin sahiplerine tebligatlar göndermeye başladı ve onlardan, ister ithalat, ihracat ister hizmet sağlama alanlarında olsun, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerle iş yapmadıklarını teyit eden beyannameler imzalamalarını istedi ve İsrailli şahıs müşterilerinden de benzer imzalar almalarını zorunlu kıldı. Calcalist, bankanın bu adımı, İsrail'e silah ihracatı yasağını genişleten ve yerleşimlerden kaynaklanan herhangi bir mal veya hizmetin tanıtımını, ithalatını veya ihracatını engelleyen İspanyol kraliyet kararnamesine dayanarak gerekçelendirdiğine dikkat çekti.



#İspanya
#İsrail
#Filistin
