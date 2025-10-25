İspanyol bankasından İsraillilere katı kısıtlama

Rapora göre banka, İspanya'da kayıtlı İsrailli şirketlerin sahiplerine tebligatlar göndermeye başladı ve onlardan, ister ithalat, ihracat ister hizmet sağlama alanlarında olsun, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerle iş yapmadıklarını teyit eden beyannameler imzalamalarını istedi ve İsrailli şahıs müşterilerinden de benzer imzalar almalarını zorunlu kıldı. Calcalist, bankanın bu adımı, İsrail'e silah ihracatı yasağını genişleten ve yerleşimlerden kaynaklanan herhangi bir mal veya hizmetin tanıtımını, ithalatını veya ihracatını engelleyen İspanyol kraliyet kararnamesine dayanarak gerekçelendirdiğine dikkat çekti.