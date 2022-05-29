Dünya İsrail askerleri Batı Şeriada bir Filistinliyi ağır şekilde yaraladı
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi ağır şekilde yaraladı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci vurarak ağır şekilde yaraladı. Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, El Halil'deki El-Arub Mülteci Kampı yakınlarında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki bir Filistinli hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA
İsrail askerleri Batı Şeriada bir Filistinliyi ağır şekilde yaraladı
Arşiv.

Filistinli gencin, uyluk bölgesinden yaralandığı, çok kan kaybettiği ve durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, El-Arub Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Askerler, baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

İsrail askerleri sabah saatlerinde de Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti. İsrail güçleri baskın sırasında üç Filistinliyi yaralamış, üç kişiyi de gözaltına almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu da bölgede gerginliğe yol açıyor.

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