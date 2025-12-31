Yeni Şafak
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateşte biri çocuk 2 Filistinli yaralandı

Askerler, baskın sırasında Filistinli sivillere ateş açtı. Biri çocuk 2 Filistinli İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli yaralandı. El Halil'deki bir beldeye baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir kuyumcunun mallarını gasbetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki Zahiriye beldesine baskın düzenledi.

Askerler, baskın sırasında Filistinli sivillere ateş açtı. Biri çocuk 2 Filistinli İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun orta derecede olduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail askerleri bölgedeki bir kuyumcu dükkanına girerek bazı malları gasbetti.

İsrail güçleri, bir grup Filistinliyi gözaltına aldıktan sonra beldeden çekildi.

Olaya ilişkin İsrail ya da Filistin makamlarından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail ordusnun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.​​​​​​​

