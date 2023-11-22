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Dünya

İsrail basınından Hamas itirafı: Masadan istediğini alarak kalktılar

Gazze'deki İsrail vahşetine 4 günlüğüne ara verecek anlaşmaya iki taraf da onay verdi. Ateşkes anlaşmasıyla ilgili İsrail basınında dikkat çeken bir yorum geldi. Jerusalem Post gazetesi Hamas'ın masadan istediğini alarak kalktığını yazdı.

11:22 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:25 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hamas lideri Yahya Sinwar (Arşiv)

Hamas lideri Yahya Sinwar (Arşiv)

Terör devleti İsrail'in katliamlarının 47'nci gününde geçici ateşkese varıldı.

Tel Aviv, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada bu bilgi doğrulandı. Katar ise duraklamanın başlangıcının 24 saat içinde açıklanacağını duyurdu.


Ateşkeste İHA detayı

İsrail merkezli Jerusalem Post anlaşmanın yeni bir detayını yazdı.

Gazete 'İsrail, Sinwar'ın İHA bilgisi yok maddesini kabul etti' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Sinwar'ın isteği kabul edildi

Haberde
'İsrail, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın, Hamas'ın esareti altındaki bazı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ateşkesin devam ettiği her gün Gazze hava sahasındaki İsrail İHA'larını altı saat durdurması yönündeki şartı kabul etti'
ifadelerine yer verildi.

Müzakerelerde Hamas geçici ateşkes süresinde İHA uçuşlarının durdurulmasını talep etmişti.


Çıkan karar ışığında Hamas'ın şartını kabul ettirdiği yorumu yapıldı.


Hamas: Ellerimiz tetikte olacak

Hamas'ın açıklamasında Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan anlaşmayla Gazze'ye insani ve tıbbi malzemeyle, yakıt taşıyan yüzlerce kamyonun gireceği belirtildi.


İsrail'in Gazze'nin güneyindeki hava faaliyetlerine dört gün boyunca tamamen son vereceği, bölgenin kuzeyindeki hava trafiğinin de yerel saatle 10:00- 16:00 arasında duracağı kaydedildi.


Açıklamada 'Ateşkes anlaşmasını duyururken, parmaklarımızın tetikte kalacağını ve muzaffer savaşçılarımızın halkımızı savunmak ve işgali yenilgiye uğratmak için görevde olacağını teyit ederiz' denildi.



#İsrail
#Filistin
#Hamas
#Gazze
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